Глава МЧС Узбекистана находится с официальным визитом в Беларуси

В рамках своего официального визита Рустам Джураев посещает учебные учреждения, подведомственные МЧС Беларуси

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Главы МЧС Узбекистана и Беларуси Рустам Джураев и Владимир Ващенко обсудили в Минске перспективы двустороннего сотрудничества спасательных ведомств. Об этом сообщается на сайте белорусских спасателей.

© МЧС Республики Беларусь Делегация МЧС Узбекистана посещает Беларусь

В рамках своего официального визита Джураев посетил Университет гражданской защиты МЧС. Узбекская делегация ознакомилась с организацией учебного процесса в вузе и условиями жизни курсантов. Кроме того, представители РУ осмотрели пожарную аварийно-спасательную технику и оборудование белорусского производства.

© МЧС Республики Беларусь Делегация МЧС Узбекистана посещает Беларусь

Также узбекские спасатели посетили филиал УГЗ МЧС "Институт переподготовки и повышения квалификации", где увидели специальный полигон для учений.