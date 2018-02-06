Глава МЧС Узбекистана находится с официальным визитом в Беларуси

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Главы МЧС Узбекистана и Беларуси Рустам Джураев и Владимир Ващенко обсудили в Минске перспективы двустороннего сотрудничества спасательных ведомств. Об этом сообщается на сайте белорусских спасателей.
В рамках своего официального визита Джураев посетил Университет гражданской защиты МЧС. Узбекская делегация ознакомилась с организацией учебного процесса в вузе и условиями жизни курсантов. Кроме того, представители РУ осмотрели пожарную аварийно-спасательную технику и оборудование белорусского производства.
Также узбекские спасатели посетили филиал УГЗ МЧС "Институт переподготовки и повышения квалификации", где увидели специальный полигон для учений.