Путин присвоил погибшему в Сирии пилоту звание Героя России

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Президент России Владимир Путин утвердил указ о присвоении погибшему в Сирии российскому летчику Роману Филипову звания Героя России, передает пресс-служба Кремля.

"За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации майору Филипову Роману Николаевичу (посмертно)", — приводит пресс-служба текст указа.

В Минобороны РФ сообщили, что 3 февраля при совершении облета зоны деэскалации "Идлиб" российский штурмовик Су-25 под управлением майора Романа Филипова был сбит террористами из ПЗРК. Подчеркивалось, что летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой.

Отмечалось, что майор Филипов, приземлившись после катапультирования в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Телль-Дебес, до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков. Как отметили в министерстве, после окружения террористами, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, тяжело раненный Филипов подорвал себя гранатой.