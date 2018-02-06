Узбекистанцы о платном обучении в колледжах: скоро воздух продавать начнут

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Уже несколько дней в узбекистанских группах в социальных сетях не стихают споры о переходе колледжей Узбекистана на платное обучение.
Корреспонденты Sputnik Узбекистан решили разобраться, почему этот вопрос вызвал у узбекистанцев столько негатива.
Точки зрения
"Теперь основная масса населения будет более безграмотная. Просто прелестно. Шли, шли и пришли", — написала узбекистанка.
"Куда катится государство. Сейчас молодежь писать не может, а через десять лет будут вместо подписи крест ставить. Позор! "Хорошие" перемены!", — отметил гражданин Узбекистана.
"Прочитал новость вчера, встаю сегодня с утра и думаю, чем еще порадуют", — с сарказмом замечает другой.
"Просто не знают, где еще деньги содрать, может, еще за воздух", — пишет узбекистанец.
"Или белое, или черное. Середины не существует. Все сломать — это наш стиль. Сменился советский строй — сломали советскую программу обучения, сменился каримовский строй — сломали каримовскую систему образования. Эй, а может лучшее из прошлого нужно оставить, а не быть слоном?!", — замечает еще один.
С другой стороны, часть пользователей справедливо отмечала, что это решение позволит повысить качество обучения, сделать колледжи более престижными для молодежи, как это, например, происходит в США.
Немалая группа людей снова стала ностальгировать по советскому времени, когда не только образование, но и медицина были бесплатными.
"Только сегодня думала, как во время Союза в СПТУ давали одежду, стипендию и бесплатный обед, общежитие также бесплатное, бесплатный транспорт. С дипломом смело шли на заводы и фабрики, да и в любом уголке могли себе найти работу. А тут колледж платный… е-мое, значит, у кого денег нет, останутся вообще со средним образованием?", — отмечала другая.
На самом деле
В новом учебном году отечественное образование вновь вернется к 11-летнему обязательному обучению в школах. Ранее в стране все без исключения учащиеся после девятого класса принимались на бесплатной основе в колледжи.
В результате предстоящих изменений было принято решение о переформировании деятельности колледжей. Обучение в них станет не только платным, но и сами колледжи передадут различным крупным промышленным предприятиям, объединениям, банкам и другим структурам.
Главное — теперь колледжи перестанут быть частью обязательного образования, будут целенаправленно готовить уже определившихся со своим будущим молодых людей и девушек. Именно с этим и связано решение о приеме с 2019 года учащихся в колледжи только после окончания одиннадцати классов.
Многие родители в своих комментариях замечали, что теперь их дети не смогут получить профессию из-за отсутствия у них денежных средств. Это не совсем так. Во-первых, в колледжах будут бюджетные места, а дети из малообеспеченных семей получат право на бесплатное обучение.
Кроме того, профессиональное обучение появится и в 10-11-х классах обычных школ. Учащиеся будут один день в неделю по 6 часов на протяжении двух лет получать профессиональное образование. Среди профессий — самые востребованные, такие, как швея, автомеханик и другие. Выпускникам вместе с аттестатом о среднем образовании выдается диплом государственного образца о профессиональной квалификации.