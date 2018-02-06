Узбекистанцы о платном обучении в колледжах: скоро воздух продавать начнут

Узбекистан переходит на платную систему обучения в колледжах, ранее в стране все без исключения учащиеся после девятого класса принимались на бесплатной основе

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Уже несколько дней в узбекистанских группах в социальных сетях не стихают споры о переходе колледжей Узбекистана на платное обучение.

Корреспонденты Sputnik Узбекистан решили разобраться, почему этот вопрос вызвал у узбекистанцев столько негатива.

Точки зрения

Sputnik / Сергей Кузнецов Обучение в колледжах Узбекистана станет платным

Люди не просто возмущены этим решением, многие из них призывают обращаться в виртуальную приемную президента, чтобы попытаться изменить грядущие нововведения. При этом многие пользователи откровенно не понимают, в каком направлении движется отечественное образование.

"Теперь основная масса населения будет более безграмотная. Просто прелестно. Шли, шли и пришли", — написала узбекистанка.

"Куда катится государство. Сейчас молодежь писать не может, а через десять лет будут вместо подписи крест ставить. Позор! "Хорошие" перемены!", — отметил гражданин Узбекистана.

"Прочитал новость вчера, встаю сегодня с утра и думаю, чем еще порадуют", — с сарказмом замечает другой.

"Просто не знают, где еще деньги содрать, может, еще за воздух", — пишет узбекистанец.

"Или белое, или черное. Середины не существует. Все сломать — это наш стиль. Сменился советский строй — сломали советскую программу обучения, сменился каримовский строй — сломали каримовскую систему образования. Эй, а может лучшее из прошлого нужно оставить, а не быть слоном?!", — замечает еще один.

С другой стороны, часть пользователей справедливо отмечала, что это решение позволит повысить качество обучения, сделать колледжи более престижными для молодежи, как это, например, происходит в США.

Немалая группа людей снова стала ностальгировать по советскому времени, когда не только образование, но и медицина были бесплатными.

© Sputnik/ Денис Абрамов В Узбекистане ввели обязательное 11-летнее школьное образование

"Во всем мире образование стоит безумных денег. Образование, здравоохранение и жилье. В Союзе все это было бесплатным, зато зарплаты были небольшими. По закону равновесия. Что имели — не хранили", — написала одна из пользовательниц.

"Только сегодня думала, как во время Союза в СПТУ давали одежду, стипендию и бесплатный обед, общежитие также бесплатное, бесплатный транспорт. С дипломом смело шли на заводы и фабрики, да и в любом уголке могли себе найти работу. А тут колледж платный… е-мое, значит, у кого денег нет, останутся вообще со средним образованием?", — отмечала другая.

На самом деле

В новом учебном году отечественное образование вновь вернется к 11-летнему обязательному обучению в школах. Ранее в стране все без исключения учащиеся после девятого класса принимались на бесплатной основе в колледжи.

В результате предстоящих изменений было принято решение о переформировании деятельности колледжей. Обучение в них станет не только платным, но и сами колледжи передадут различным крупным промышленным предприятиям, объединениям, банкам и другим структурам.

Главное — теперь колледжи перестанут быть частью обязательного образования, будут целенаправленно готовить уже определившихся со своим будущим молодых людей и девушек. Именно с этим и связано решение о приеме с 2019 года учащихся в колледжи только после окончания одиннадцати классов.

Многие родители в своих комментариях замечали, что теперь их дети не смогут получить профессию из-за отсутствия у них денежных средств. Это не совсем так. Во-первых, в колледжах будут бюджетные места, а дети из малообеспеченных семей получат право на бесплатное обучение.

Кроме того, профессиональное обучение появится и в 10-11-х классах обычных школ. Учащиеся будут один день в неделю по 6 часов на протяжении двух лет получать профессиональное образование. Среди профессий — самые востребованные, такие, как швея, автомеханик и другие. Выпускникам вместе с аттестатом о среднем образовании выдается диплом государственного образца о профессиональной квалификации.