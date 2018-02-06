Мирзиёев: Узбекистан должен производить свои аналоги импортных лекарств

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе совещания 6 февраля раскритиковал работу фармацевтических предприятий.
Он указал на то, что компании не применяют современные технологии. Вместо того, чтобы перейти на полный цикл производства, они все еще завозят лекарства из-за рубежа и упаковывают готовую продукцию.
На совещании отмечалось, что лишь 12 из 94 предприятий имеют международный сертификат GMP (Надлежащая производственная практика), благодаря которому продукцию признают в других странах. По мнению главы республики, для расширения этой практики у руководства отрасли не хватает инициативности.
Также Мирзиёев обратил внимание на то, что необходимо перейти от простого сбора корня дикой солодки к организации плантаций и производственной переработке данного сырья.
"Более половины из 6824 наименований импортируемых лекарственных средств можно производить в нашей стране, однако этот показатель в настоящее время составляет лишь 27 процентов. Лекарства, применяемые в онкологии, гинекологии, стоматологии, полностью завозятся из-за рубежа", — говорится в сообщении пресс-службы Мирзиёева.
Президент Узбекистана для того, чтобы устранить проблемы в фармацевтике, предложил разработать меры по увеличению производства лекарств, расширить производства с полным циклом.
Ответственным лицам даны конкретные поручения по разработке и утверждению генеральных планов свободных экономических зон, специализирующихся на фармацевтике, обеспечению их всеми необходимыми коммуникациями.
Также указано на необходимость создания учебно-научной лаборатории и экспериментально-производственного комплекса в Ташкентском фармацевтическом институте с целью ускорения внедрения в практику новых разработок.