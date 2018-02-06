Мирзиёев: Узбекистан должен производить свои аналоги импортных лекарств

Президент Узбекистана для того, чтобы устранить проблемы в фармацевтике, предложил разработать комплекс дополнительных мер по увеличению производства лекарств

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе совещания 6 февраля раскритиковал работу фармацевтических предприятий.

Он указал на то, что компании не применяют современные технологии. Вместо того, чтобы перейти на полный цикл производства, они все еще завозят лекарства из-за рубежа и упаковывают готовую продукцию.

Пресс-служба президента РУз Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное анализу результативности проводимой работы по развитию фармацевтической отрасли и определению актуальных задач на перспективу

На совещании отмечалось, что лишь 12 из 94 предприятий имеют международный сертификат GMP (Надлежащая производственная практика), благодаря которому продукцию признают в других странах. По мнению главы республики, для расширения этой практики у руководства отрасли не хватает инициативности.

Также Мирзиёев обратил внимание на то, что необходимо перейти от простого сбора корня дикой солодки к организации плантаций и производственной переработке данного сырья.

Кроме того, узбекский лидер остался недоволен тем, что большая часть предприятий отрасли ограничивается производством лекарств несложной формулы. Несмотря на то, что отечественным предприятиям на протяжении ряда лет предоставлялись различные льготы для производства импортозамещающей продукции, в настоящее время за счет импорта покрывается 74 процента внутреннего спроса.

"Более половины из 6824 наименований импортируемых лекарственных средств можно производить в нашей стране, однако этот показатель в настоящее время составляет лишь 27 процентов. Лекарства, применяемые в онкологии, гинекологии, стоматологии, полностью завозятся из-за рубежа", — говорится в сообщении пресс-службы Мирзиёева.

Президент Узбекистана для того, чтобы устранить проблемы в фармацевтике, предложил разработать меры по увеличению производства лекарств, расширить производства с полным циклом.

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Руководитель страны указал принять дополнительные меры по обеспечению стабильности и предотвращению искусственного роста цен на лекарства на внутреннем рынке.

Ответственным лицам даны конкретные поручения по разработке и утверждению генеральных планов свободных экономических зон, специализирующихся на фармацевтике, обеспечению их всеми необходимыми коммуникациями.

Также указано на необходимость создания учебно-научной лаборатории и экспериментально-производственного комплекса в Ташкентском фармацевтическом институте с целью ускорения внедрения в практику новых разработок.