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Флаг Новой Зеландии

Мирзиёев поздравил главу Новой Зеландии с Днем Вайтанги

Marty Melville / AFP
Общество
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День Вайтанги отмечатся 6 февраля - это национальный праздник, день создания государства, когда Новая Зеландия стала британской колонией и получила покровительство

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев поздравил Генерал-губернатора Новой Зеландии Пэтси Редди с национальным праздником — Днем Вайтанги.

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Ежегодно 6 февраля в Новой Зеландии отмечают день Вайтанги. В этот день в 1840 году между представителями Британской короны и вождями племен маори был подписан Договор Вайтанги (Treaty of Waitangi — Te Tiriti o Waitangi) — соглашение, положившее основу созданию государства в Новой Зеландии.

Свое название Договор получил по названию местечка Вайтанги в Заливе Айлендс, где он был заключен и впервые подписан 6 февраля 1840 года. В соответствии с данным Договором Новая Зеландия переходила под управление Великобритании, получала статус британской колонии и покровительство Британской короны. В обмен на это племена маори обязались передать Великобритании исключительные права на покупку у них земель. При этом сами они сохраняли свои имущественные и неимущественные права.

Теги:
поздравление, Шавкат Мирзиёев, Новая Зеландия, Узбекистан



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