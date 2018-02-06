Мирзиёев поздравил главу Новой Зеландии с Днем Вайтанги

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев поздравил Генерал-губернатора Новой Зеландии Пэтси Редди с национальным праздником — Днем Вайтанги.

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Ежегодно 6 февраля в Новой Зеландии отмечают день Вайтанги. В этот день в 1840 году между представителями Британской короны и вождями племен маори был подписан Договор Вайтанги (Treaty of Waitangi — Te Tiriti o Waitangi) — соглашение, положившее основу созданию государства в Новой Зеландии.

Свое название Договор получил по названию местечка Вайтанги в Заливе Айлендс, где он был заключен и впервые подписан 6 февраля 1840 года. В соответствии с данным Договором Новая Зеландия переходила под управление Великобритании, получала статус британской колонии и покровительство Британской короны. В обмен на это племена маори обязались передать Великобритании исключительные права на покупку у них земель. При этом сами они сохраняли свои имущественные и неимущественные права.