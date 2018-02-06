Мирзиёев поздравил главу Новой Зеландии с Днем Вайтанги

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев поздравил Генерал-губернатора Новой Зеландии Пэтси Редди с национальным праздником — Днем Вайтанги.
Свое название Договор получил по названию местечка Вайтанги в Заливе Айлендс, где он был заключен и впервые подписан 6 февраля 1840 года. В соответствии с данным Договором Новая Зеландия переходила под управление Великобритании, получала статус британской колонии и покровительство Британской короны. В обмен на это племена маори обязались передать Великобритании исключительные права на покупку у них земель. При этом сами они сохраняли свои имущественные и неимущественные права.