В Узбекистане вышел на свободу журналист Дильмурад Саидов

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. В Узбекистане условно-досрочно освобожден журналист и активист Дильмурад Саидов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Информацию об этом подтвердил источник, знакомый с ситуацией.

Отметим, что Саидов был приговорен в 2009 году к 12 годам заключения за взяточничество и другие уголовные обвинения. При этом он всегда настаивал на своей невиновности.

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Освобождение этого журналиста приветствовало посольство США в республике.

"Мы воздаем должное Шавкату Мирзиеёву за освобождение десятков узников совести с момента его вступления в должность президента в сентябре 2016 года. Он также предпринял важные шаги по реформированию в сфере верховенства закона. Соединенные Штаты с нетерпением ожидают освобождения всех узников совести, которые остаются в заключении в ожидании правосудия, полного восстановления прав освобожденных и других улучшений в сфере верховенства закона для всех граждан", – говорится в сообщении посольства.

Напомним, что ранее власти Узбекистана приняли решение об освобождении правозащитников Азама Фармонова, Салиджона Абдурахманова, Ганихона Маматханова, Мухаммада Бекжанова, Мурода Джураева, Эркина Мусаева, Джамшида Каримова и ряда других лиц, осужденных к длительным срокам лишения свободы.

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При этом осенью прошлого года негодование среди правозащитников вызвала новость об аресте известного узбекского писателя Нурулло Отаханова, задержанного в международном аэропорту Ташкента по прилете из Стамбула. Он обвинялся в причастности к террористической деятельности, однако эта информация в последующем не подтвердилась, и мера пресечения в виде заключения под стражу была отменена. Однако расследование по этому делу продолжилось.

Отметим, что на сегодняшний день Узбекистан имеет один из самых низких показателей в мире по количеству лиц, содержащихся в местах лишения свободы. Так, на 100 тысяч населения страны приходится 137 человек, содержащихся в местах лишения свободы, что является одним из самых низких показателей среди стран СНГ и Европы. Наполняемость пенитенциарных учреждений Узбекистана составляет в среднем 80%.