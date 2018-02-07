13:16 07 Февраля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент-7°C
Прямой эфир
Поиск
Вестибюль станции Чиланзар Ташкентского метрополитена

Пассажирам метрополитена Ташкента расскажут, как вести себя при пожаре

© Sputnik/ В. Павлов
Общество
Получить короткую ссылку
40 0 0

Каждую среду работникам метрополитена рассказывают, как вести себя при пожаре, правила поведения устно передаются пассажирам с помощью устройств громкой связи

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Метрополитен проводит профилактику пожарной безопасности.

На объектах метрополитена проводятся профилактические дни по пожарной безопасности
© ГУВД г. Ташкента
На объектах метрополитена проводятся профилактические дни по пожарной безопасности
В связи с резким похолоданием и понижением температуры проверяется противопожарное состояние объектов, передает пресс-служба ГУВД Ташкента.

"Каждый пассажир несет ответственность за обеспечение пожарной безопасности на Ташкентском метрополитене", — говорится в сообщении.

На объектах метрополитена проводятся профилактические дни по пожарной безопасности
© ГУВД г. Ташкента
На объектах метрополитена проводятся профилактические дни по пожарной безопасности
Согласно постановлению президента, каждую среду в УП "Тошкент метрополитени" с личным составом отдела пожарной безопасности среди специалистов и работников проводятся беседы, инструктажи и профилактические работы.

Теги:
противопожарное обучение, метро, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Салон автобуса
    Передайте за проезд!

    В администрации Астаны рассказали, кто может получить право на бесплатный проезд в общественном транспорте столицы Казахстана.

  • Эксперт проекта Европейского союза Развитие механизмов финансирования безопасности школьной образовательной среды в КР Анна Кириленко
    Положь трубку!

    Эксперт в беседе со Sputnik Кыргызстан рассказала, зачем нужно ограничить использование смартфонов в школах, но почему не стоит запрещать их полностью.

  • Наручники, архивное фото
    Торговцы смертью

    В Подмосковье у троих уроженцев Центральной Азии изъяли около восьми килограммов героина – в полиции рассказали подробности операции

  • Выборы, фото из архива
    Гражданский долг

    В посольстве России в Азербайджане рассказали, как и где смогут проголосовать россияне, находящиеся на территории республики, на президентских выборах.

  • Знак платной дороги в Беларуси, архивное фото
    Заплати и кати!

    Каким категориям автовладельцев придется платить за проезд по белорусским трассам, а кто сможет пользоваться ими безвозмездно?

  • Батончик Mars
    "Марс" атакует

    Есть ли угроза для жителей Абхазии от популярных шоколадных конфет "Марс", рассказала главный государственный санитарный врач республики.

  • Кечутское водохранилище в Джермуке
    Водный ресурс

    Водохранилища на территории Армении в данный момент заполнены на 24% - за счет чего власти планируют пополнить водные ресурсы республики?

  • Электропоезд ЭР200 на ремонтной позиции в депо
    Поезд ушел

    Если бы не желание во всем отмежеваться от России, сейчас по российским железным дорогам бегали бы не немецкие "Сапсаны", а рижские высокоскоростные поезда.

  • Нацизм 21 века, архивное фото
    За все ответите!

    Варшава ведет активную кампанию против Киева из-за прославления на Украине пособников нацистов – постигнет ли та же участь Вильнюс?

  • Девушка с флагом Республики Молдова
    Ответ патриотов

    Почему молдавская государственность оказалась под угрозой, и что предпринимают патриоты своей страны, рассказал президент Игорь Додон.

  • Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш
    Мастера заборостроения

    Эксперт объяснил, почему внезапное удорожание проекта забора на границе с Россией является следствием договоренности внутри эстонских элит.

  • Анатолий Бибилов
    В кругу семьи

    Как президент Южной Осетии Анатолий Бибилов собирается отметить свой 48-й день рождения – в материале Sputnik Южная Осетия.

  • Салон автобуса
    Передайте за проезд!

    В администрации Астаны рассказали, кто может получить право на бесплатный проезд в общественном транспорте столицы Казахстана.

  • Эксперт проекта Европейского союза Развитие механизмов финансирования безопасности школьной образовательной среды в КР Анна Кириленко
    Положь трубку!

    Эксперт в беседе со Sputnik Кыргызстан рассказала, зачем нужно ограничить использование смартфонов в школах, но почему не стоит запрещать их полностью.

  • Наручники, архивное фото
    Торговцы смертью

    В Подмосковье у троих уроженцев Центральной Азии изъяли около восьми килограммов героина – в полиции рассказали подробности операции

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Ледяной Гелендваген, созданный авторами Youtube-канала Гараж 54 из автомобиля УАЗ и шести тонн льда, в Центральном парке Новосибирска
С сибирским размахом: мастера из России создали ледяной "Гелендваген"
Пенсионер построил дома собственный планетарий
Космос своими руками: пенсионер из Адыгеи построил планетарий
Зимняя Олимпиада в Пхенчхане
Узбекистан на зимних олимпиадах: история и надежды

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054