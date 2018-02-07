Пассажирам метрополитена Ташкента расскажут, как вести себя при пожаре

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Метрополитен проводит профилактику пожарной безопасности.
"Каждый пассажир несет ответственность за обеспечение пожарной безопасности на Ташкентском метрополитене", — говорится в сообщении.
Каждую среду работникам метрополитена рассказывают, как вести себя при пожаре, правила поведения устно передаются пассажирам с помощью устройств громкой связи
ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Метрополитен проводит профилактику пожарной безопасности.
"Каждый пассажир несет ответственность за обеспечение пожарной безопасности на Ташкентском метрополитене", — говорится в сообщении.
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