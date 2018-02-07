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Детский сад в Ташкенте

Детсады Сергелийского района Ташкента перешли на доставку готовой еды

© Информационная служба МДО
Общество
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Работники детского сада будут освобождены от задач, не входящих в их круг полномочий, и больше внимания смогут уделять воспитанию и образованию детей

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Несколько детских садов Сергелийского района Ташкента заключили прямой договор с частными предпринимателями на поставку готовой еды и полуфабрикатов, сообщает пресс-служба Министерства дошкольного образования.

Эксперимент, в рамках которого государственные дошкольные образовательные учреждения Ташкента заключают с субъектами предпринимательства прямые договоры на доставку продуктов питания и готовых блюд, предусмотрен постановлением президента Узбекистана "О мерах по коренному совершенствованию системы дошкольного образования" от 9 сентября 2017 года.

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© Информационная служба МДО
Доставка готовой еды и полуфабрикатов в детские сады Узбекистана

Сергелийский районный отдел дошкольного образования и предприятие AZIYA BEST DISTRIBUTION заключили договор на поставку готовой еды. Эксперимент начался со столовой одного детского сада. Специалисты оценили все нюансы от внешнего вида поваров до технологии и качества блюд, входящих в меню. Уполномоченные Сергелийского районного отдела дошкольного образования и другие эксперты признали, что предприятие полностью соблюдает требования санитарно-гигиенических норм качества продукции и безопасности, поэтому с ним заключили договоры на поставку еды еще пять детских садов.

"В результате разрешится еще одна актуальная проблема. Работники детского сада будут освобождены от задач, не входящих в их круг полномочий, и в первую очередь будут заниматься воспитанием и образованием детей", — отмечается в сообщении.

Напомним, рейд по детским садам Ташкента, проведенный министром дошкольного образования Агриппиной Шин в январе этого года, выявил, что дошкольном образовательном учреждении №14 Мирзо-Улугбекского района Ташкента использовали некачественное мясо для приготовления пищи детям. Аналогичные проблемы обнаружились в детском саду №206 Юнусабадского района. Заведующие учреждениями, повара и завскладом лишились своих должностей.

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Теги:
Сергелийский район, Ташкент, Дошкольное образование, Дети



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