Суд отменил референдум о вопросе установки памятника Каримову в Москве

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnk. Замоскворецкий суд Москвы в среду по иску прокуратуры отменил референдум о голосовании поводу установки памятника Исламу Каримову и переноса памятника Владимиру Ленину с Калужской площади в "Музеон".
"Удовлетворить иск в полном объеме", — огласила решение судья Нелли Рубцова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
По словам прокурора, вопросы, поставленные на референдуме, "не показывают правовые последствия выбора", а "переносы памятников к вопросам местного самоуправления никак не относятся".
Ответчик в свою очередь полагает, что поставленные на референдуме вопросы имеют однозначное толкование. "Жители Якиманка избрали нас, знают свой район, они имеют право высказать мнение", — заявила представитель совета депутатов.
Ранее зампредседателя московской комиссии по монументальному искусству Лев Лавренов отрицательно отнесся к идеям об установке в российской столице памятника Каримову и переносе памятника Ленину с Калужской площади в парк "Музеон".
Мэр Москвы Сергей Собянин 27 октября 2017 года подписал распоряжение об установке в Москве монумента Каримову.
Согласно документу, памятник должен появиться в районе Якиманка до 31 декабря 2019 года. Содержание монумента должна обеспечить префектура Центрального административного округа Москвы.