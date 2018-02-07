Суд отменил референдум о вопросе установки памятника Каримову в Москве

По словам прокурора, "переносы памятников к вопросам местного самоуправления никак не относятся"

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnk. Замоскворецкий суд Москвы в среду по иску прокуратуры отменил референдум о голосовании поводу установки памятника Исламу Каримову и переноса памятника Владимиру Ленину с Калужской площади в "Музеон".

"Удовлетворить иск в полном объеме", — огласила решение судья Нелли Рубцова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В иске прокурор просил отменить решение совета депутатов округа Якиманка о проведении соответствующего референдума 18 марта. На референдуме планировалось проголосовать по восьми вопросам, в частности, о переносе памятника Ленину, установке памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову на Большой Полянке, об ограничении высотности застройки, о движении транспорта и остановках.

По словам прокурора, вопросы, поставленные на референдуме, "не показывают правовые последствия выбора", а "переносы памятников к вопросам местного самоуправления никак не относятся".

Ответчик в свою очередь полагает, что поставленные на референдуме вопросы имеют однозначное толкование. "Жители Якиманка избрали нас, знают свой район, они имеют право высказать мнение", — заявила представитель совета депутатов.

Ранее зампредседателя московской комиссии по монументальному искусству Лев Лавренов отрицательно отнесся к идеям об установке в российской столице памятника Каримову и переносе памятника Ленину с Калужской площади в парк "Музеон".

© Sputnik/ стрингер Памятник Каримову в Москве будет отличаться от привычных монументов

Кампания против установки памятника Каримову в Москве развернулась и в интернете, соответствующая петиция появилась на сайте Change.org. Мэр Москвы Сергей Собянин 27 октября 2017 года подписал распоряжение об установке в Москве монумента Каримову.

Согласно документу, памятник должен появиться в районе Якиманка до 31 декабря 2019 года. Содержание монумента должна обеспечить префектура Центрального административного округа Москвы.