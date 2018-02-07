В Узбекистане появилась круглосуточная служба поддержки фермеров

Фермеры смогут задать вопросы, связанные с деятельностью биржи, и получить консультацию по поводу участия в биржевых торгах

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа создала службу поддержки для предпринимателей и фермеров, сообщается на официальном сайте АО "УзРТСБ".

Служба будет работать круглосуточно семь дней в неделю.

"Позвонив по телефонным номерам (+998971) 213-33-30, 200-11-62 или на короткий номер 11-62, абоненты могут задать вопросы, связанные с деятельностью биржи, и получить консультацию по вопросам участия в биржевых торгах", — уточняется в сообщении.

Также клиенты могут получить через СМС-сообщения необходимую информацию о состоянии счетов в расчетно-клиринговой палате биржи, данные о совершенных сделках и последние биржевые котировки на минеральные удобрения. Аккредитованные на бирже фермеры могут воспользоваться такой услугой бесплатно.

Рассылка котировок на минеральные удобрения будет осуществляться на их зарегистрированный телефонный номер два раза в неделю.