В Узбекистане будут реформировать уголовное законодательство

Председатель Верховного суда республики Козимджан Камилов сообщил, что концепция будет разработана в рамках госпрограммы на 2018 год, проект планируется подготовить к апрелю

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Концепция совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства на 2018-2021 годы будет разработана в Узбекистане. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на председателя Верховного суда республики Козимджана Камилова.

"Будет разработана концепция по совершенствованию уголовного и уголовно-процессуального законодательства на 2018-2021 годы для устранения пробелов и повышения прозрачности судов и следствия в Узбекистане", — сказал Камилов в ходе круглого стола, посвященного реформированию судебно-правовой системы.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Козимджан Камилов - председатель Верховного суда Узбекистана

В мероприятии приняли участие руководители судейского корпуса, представители зарубежных посольств и международных организаций, общественных организаций и СМИ.

© Sputnik/ Алексей Филиппов Мирзиёев подписал Указ о запрете пыток при проведении расследования

Камилов сообщил, что концепция будет разработана в рамках госпрограммы на 2018 год, проект планируется подготовить к апрелю. Концепция, в частности, предусматривает подготовку в 2018 году законопроекта о передаче от прокуратуры судам санкции на производство обыска и прослушивание телефонов и других электронных устройств, установлении уголовной ответственности за фальсификацию доказательств во время расследования, а также декриминализации отдельных составов преступления.

"Концепция будет направлена на внедрение передовых международных стандартов при применении принципов состязательности сторон в суде, а также защиту личности при производстве по уголовным делам", — добавил Камилов.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в конце ноября 2017 года предложил ввести уголовную ответственность за фальсификацию доказательств, принуждение к даче показаний, не соответствующих действительности, искажение фактических обстоятельств по делу, а также усилить ответственность за лжесвидетельство и ложный донос.