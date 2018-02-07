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Заседание Верховного суда

В Узбекистане будут реформировать уголовное законодательство

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Председатель Верховного суда республики Козимджан Камилов сообщил, что концепция будет разработана в рамках госпрограммы на 2018 год, проект планируется подготовить к апрелю

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Концепция совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства на 2018-2021 годы будет разработана в Узбекистане. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на председателя Верховного суда республики Козимджана Камилова.

"Будет разработана концепция по совершенствованию уголовного и уголовно-процессуального законодательства на 2018-2021 годы для устранения пробелов и повышения прозрачности судов и следствия в Узбекистане", — сказал Камилов в ходе круглого стола, посвященного реформированию судебно-правовой системы.

Козимджан Камилов - председатель Верховного суда Узбекистана
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Козимджан Камилов - председатель Верховного суда Узбекистана
В мероприятии приняли участие руководители судейского корпуса, представители зарубежных посольств и международных организаций, общественных организаций и СМИ.

Следственный изолятор
© Sputnik/ Алексей Филиппов
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Камилов сообщил, что концепция будет разработана в рамках госпрограммы на 2018 год, проект планируется подготовить к апрелю. Концепция, в частности, предусматривает подготовку в 2018 году законопроекта о передаче от прокуратуры судам санкции на производство обыска и прослушивание телефонов и других электронных устройств, установлении уголовной ответственности за фальсификацию доказательств во время расследования, а также декриминализации отдельных составов преступления.

"Концепция будет направлена на внедрение передовых международных стандартов при применении принципов состязательности сторон в суде, а также защиту личности при производстве по уголовным делам", — добавил Камилов.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в конце ноября 2017 года предложил ввести уголовную ответственность за фальсификацию доказательств, принуждение к даче показаний, не соответствующих действительности, искажение фактических обстоятельств по делу, а также усилить ответственность за лжесвидетельство и ложный донос.

Теги:
Узбекистан, Законодательство и право



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