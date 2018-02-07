В Узбекистане будут реформировать уголовное законодательство

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Концепция совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства на 2018-2021 годы будет разработана в Узбекистане. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на председателя Верховного суда республики Козимджана Камилова.
"Будет разработана концепция по совершенствованию уголовного и уголовно-процессуального законодательства на 2018-2021 годы для устранения пробелов и повышения прозрачности судов и следствия в Узбекистане", — сказал Камилов в ходе круглого стола, посвященного реформированию судебно-правовой системы.
"Концепция будет направлена на внедрение передовых международных стандартов при применении принципов состязательности сторон в суде, а также защиту личности при производстве по уголовным делам", — добавил Камилов.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в конце ноября 2017 года предложил ввести уголовную ответственность за фальсификацию доказательств, принуждение к даче показаний, не соответствующих действительности, искажение фактических обстоятельств по делу, а также усилить ответственность за лжесвидетельство и ложный донос.