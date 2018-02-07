ТПП Узбекистана приглашает предпринимателей на стажировку в США

Стажировка будет проходить весной в течение трех недель; все расходы, связанные с перелетом и проживанием, оплачивает принимающая сторона

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Торгово-промышленная палата Узбекистана приглашает на стажировку в США по специальной американской программе деловых стажировок (SABIT).

Тематика стажировки направлена на освоение системы холодной цепи — это беспрерывно функционирующая система мероприятий организационного и практического характера, которая обеспечивает оптимальную температуру при хранении и транспортировке медицинских препаратов, продуктов питания для обеспечения их сохранности в пределах установленного нормативного срока годности.

Стажировка будет проходить три недели с 14 апреля по 5 мая. Все расходы, связанные с авиаперелетом, проживанием и обучением участников из Узбекистана, оплачиваются за счет принимающей стороны. Визовые расходы — за счет средств участников. Документы можно подать до 23 февраля. Полный список документов опубликован на сайте ТПП Узбекистана.