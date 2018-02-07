Врач: здоровье младенца с иголками в теле существенно улучшилось

По словам медиков, спустя 20 дней после операции мальчик вернулся к нормальному сну

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Руководитель Детского хирургического центра Хабибулла Акилов заявил, что состояние здоровья 11-месячного Азизбека существенно улучшилось.

Малышу провели операцию по извлечению 13 швейных иголок из организма 20 дней назад.

"Во время первоначального обследования его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Сегодня состояние Азизбека оценивается как тяжелое. Он открывает глаза и откликается на свое имя", — цитирует Акилова АН Podrobno.uz.

Доктор подчеркнул, что сейчас почти не используется оборудование для искусственного дыхания.

© Sputnik/ Владимир Песня Борьба за жизнь младенца с иголками в теле продолжается

"Ребенок вернулся к нормальному сну, есть положительные изменения в питании и мочеиспускании", — сказал медик.

В теле ребенка по-прежнему остаются три иглы, которые не представляют опасности для его жизни. По прогнозам врачей, в ближайшие месяцы ребенок сможет вернуться домой.

Правоохранительные органы к настоящему моменту еще не завершили следственные мероприятия по этому делу.