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Президенты Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиёев и Нурсултан Назарбаев

Год Узбекистана в Казахстане начнется 15 марта

© Официальный сайт президента Республики Казахстан
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Посол Казахстана в Узбекистане Эрик Утембаев на встрече с генеральным директором Национального агентства "Узбеккино" Фуркатом Закировым предложил разработать совместную "дорожную карту" по реализации проектов в области кинематографии

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Официальное открытие Года Узбекистана в Казахстане планируется провести во время саммита лидеров Центральной Азии, который намечен на 15 марта 2018 года в Астане, сообщает МИА "Казинформ".

Посол Казахстана в Узбекистане Эрик Утембаев на встрече с генеральным директором Национального агентства "Узбеккино" Фуркатом Закировым предложил разработать совместную "дорожную карту" по реализации проектов в области кинематографии по направлениям документального, художественно-публицистического и художественного кино и создать цикл совместных документальных фильмов о жизни и творческом пути знаменитых личностей Казахстана и Узбекистана, таких, как Абай, Бекет ата, Машур Жусуп, Толе би, Шайхан Тахур, Алишер Навои, Ойбек, Аль-Хорезми, Улугбек, Ибн Сина, Жалантос Бахадур.

"Совместно мы могли бы начать работать над созданием соответствующих фильмов, которые будут показывать, что у нас общая история. Поэтому есть определенный пласт работы, над которым мы хотели бы вместе с вами поработать и сделать его достоянием двух народов", — заявил казахстанский дипломат.

Посол предложил также ознакомиться с фильмами, снятыми компанией "Казахфильм", для дальнейшего проката их на территории обеих стран.

Кинорежиссер Карен Оганесян с актером Владимиром Машковым во время съемок фильма Медное солнце
Foto, PR-служба телекомпании НТВ
Зачем актер Владимир Машков учил узбекский
Закиров в свою очередь отметил, что готов участвовать в совместных проектах по съемке фильмов. Он рассказал, что уже начались съемки фильма про Джелаладдина Менгуберди и планируется снять вторую часть фильма в Казахстане, так как там имеются хорошие декорации и группы каскадеров.

Заместитель директора "Узбеккино" Шухрат Ризаев сказал, что Узбекистану интересен опыт Казахстана в области кино, узбекские киномастера были бы рады возможности поработать над совместными проектами.

Теги:
Национальное агентство "Узбеккино", Эрик Утембаев, Казахстан, Кино, Киноиндустрия



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