В метро Ташкента разрешат фотографировать

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. В столичном метрополитене в ближайшее время разрешат фотографировать и снимать на видео. Об этом сообщил в среду председатель Госкомтуризма Азиз Абдухакимов на встрече с журналистами.
Однако, по словам главы ведомства, подписанное накануне постановление президента о развитии туризма в стране теперь дает право на съемку в метро гражданам и иностранным туристам.
"В метро тоже можно снимать. Никаких проблем не будет. У нас самое красивое метро в мире, мы должны его рекламировать. До сих было нельзя, но президент сказал, что можно снимать все это", — отметил Абдухакимов.
Он также добавил, что документ только вышел, поэтому потребуется какое-то время на согласование перечня объектов, которые нельзя снимать, и установку специальных табличек о запрете съемки. Также необходимо будет провести инструктаж среди сотрудников милиции. Как подчеркнул руководитель Госкомтуризма, все это может занять около одного месяца.
Кроме того, Абдухакимов сообщил, что глава МВД в ближайшее время проведет внутреннее совещание, где расскажет своим подчиненным о снятии жесткого запрета на проведение съемки там, где раньше не разрешалось это делать.
Напомним, что в соответствии с постановлением президента Шавката Мирзиёева "О мерах по развитию въездного туризма", вышедшим 6 февраля, теперь в Узбекистане туристы могут свободно фотографировать и снимать на видео общественные места, здания и сооружения.
При этом в документе есть оговорка: исключением являются объекты, не подлежащие фото- и видеосъемке, перечень которых утверждается законодательством, и на них будут установлены соответствующие указатели.