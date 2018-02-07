В метро Ташкента разрешат фотографировать

В настоящее время в подземке запрещается проводить какую-либо съемку, так как этот объект в Узбекистане причислен к числу режимных

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. В столичном метрополитене в ближайшее время разрешат фотографировать и снимать на видео. Об этом сообщил в среду председатель Госкомтуризма Азиз Абдухакимов на встрече с журналистами.

В настоящее время в подземке запрещается проводить какую-либо съемку, так как этот объект в Узбекистане причислен к числу режимных. Всяческие попытки со стороны пассажиров снять на свой мобильник ту или иную станцию метрополитена категорически пресекались. За этим строго следят сотрудники правоохранительных органов, которые несут там службу.

Однако, по словам главы ведомства, подписанное накануне постановление президента о развитии туризма в стране теперь дает право на съемку в метро гражданам и иностранным туристам.

"В метро тоже можно снимать. Никаких проблем не будет. У нас самое красивое метро в мире, мы должны его рекламировать. До сих было нельзя, но президент сказал, что можно снимать все это", — отметил Абдухакимов.

Он также добавил, что документ только вышел, поэтому потребуется какое-то время на согласование перечня объектов, которые нельзя снимать, и установку специальных табличек о запрете съемки. Также необходимо будет провести инструктаж среди сотрудников милиции. Как подчеркнул руководитель Госкомтуризма, все это может занять около одного месяца.

Кроме того, Абдухакимов сообщил, что глава МВД в ближайшее время проведет внутреннее совещание, где расскажет своим подчиненным о снятии жесткого запрета на проведение съемки там, где раньше не разрешалось это делать.

© Sputnik/ Сергей Пятаков В Узбекистане туристам разрешили свободно фотографировать разные объекты

"Пожалуйста, снимайте на улицах наши красивые административные здания, площади, памятники. Если туристы будут выкладывать свои фотографии в социальные сети, их друзья и близкие захотят приехать в Узбекистан. Будем поощрять их за лучшие снимки туристических мест, спортивных и культурных мероприятий, природы", — сказал председатель комитета.

Напомним, что в соответствии с постановлением президента Шавката Мирзиёева "О мерах по развитию въездного туризма", вышедшим 6 февраля, теперь в Узбекистане туристы могут свободно фотографировать и снимать на видео общественные места, здания и сооружения.

При этом в документе есть оговорка: исключением являются объекты, не подлежащие фото- и видеосъемке, перечень которых утверждается законодательством, и на них будут установлены соответствующие указатели.