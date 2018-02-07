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Грузовики на границе

Узбекистанцы получат спецбланки разрешений для перевозки грузов в Китай

© Sputnik/ Владимир Корнев
Общество
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В мае 2017 года правительства Узбекистана и Китая подписали соглашение о международном автомобильном сообщении, которое выступило в силу с 1 января 2018 года

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Автоперевозчикам в Узбекистане начали выдавать бланки трехсторонних разрешений для транспортировки грузов по трассе, проходящей по территории трех государств — Узбекистана, Кыргызстана и Китая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя агентства автомобильного и речного транспорта республики.

Автодорога
© Sputnik/ Александр Кряжев
Узбекистан и Китай согласовали вопросы по международным перевозкам
Трехсторонние бланки позволяют автоперевозчикам из Узбекистана впервые напрямую заезжать в Китай без приобретения дополнительных разрешений на кыргызско-китайской границе. Такое же право получили китайские перевозчики, следующие через кыргызско-узбекскую границу.

"Агентство доводит до сведения национальных автоперевозчиков, занимающихся международными автомобильными перевозками грузов, о наличии трехсторонних бланков разрешений для осуществления международных автомобильных перевозок грузов по маршруту "Ташкент — Андижан — Ош — Иркештам — Кашгар" и обратно… Это существенно снижает издержки в пути", — отметил собеседник агентства.

Автотрасса Ташкент — Андижан — Ош — Иркештам — Кашгар протяженностью 915 километров проходит через территорию трех стран — Узбекистана (393 километра), Кыргызстана (280 километров) и Китая (242 километра).

По данным Министерства внешней торговли Узбекистана, стоимость перевозки пятифутового контейнера грузовым автотранспортом по данной автодороге составит около двух тысяч долларов, что на 20% ниже стоимости его перевозки железнодорожным транспортом по маршруту Хоргос — Алтынколь — Алматы — Ташкент.

В мае 2017 года правительства Узбекистана и Китая подписали соглашение о международном автомобильном сообщении, которое выступило в силу с 1 января 2018 года. В соответствии с документом, стороны будут предоставлять друг другу право на международные автомобильные перевозки по территории своих государств автотранспортными средствами, зарегистрированными на территории одной из стран. Действовавшее до этого соглашение было подписано в декабре 1993 года и не предусматривало трехсторонних бланков.

Теги:
КНР, Китай, Узбекистан



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