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Пассажиры у стойки регистрации билетов в международном аэропорту

Uzbekistan Airways увеличит на 50% норму бесплатного провоза багажа

© Sputnik/ Сергей Пивоваров
Общество
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Сегодня авиакомпания разрешает бесплатно провозить в эконом-классе багаж весом не более 20 кг

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Uzbekistan Airways планирует увеличить на 50% норму бесплатного провоза багажа при вылете из Узбекистана для пассажиров эконом-класса, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Самолет авиакомпании Узбекистон хаво йуллари
© Commons.wikimedia/
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До конца февраля руководство авиакомпании увеличит вес багажа для эконом-класса с 20 до 30 кг.

"У нас предусматривается внедрение и расширение систем Duty free и Tax free. Нам выгодно, чтобы из Узбекистана шел экспорт товаров. Например, та же текстильная продукция, мы мучаемся, чтобы повысить ее продажи за рубеж. А если увеличить норму провоза багажа — они сами ее у нас купят и сами увезут. Это очень выгодно", — отметил глава Госкомтуризма Азиз Абдухакимов.

По словам чиновника, даже если гипотетически представить, что каждый из одного миллиона туристов, которые ежегодно посещают Узбекистан, получат эти 10 бесплатных килограммов, можно будет существенно увеличить экспортные показатели.

"Кроме того, Uzbekistan Airways с марта этого года начнет продавать дополнительные услуги на борту. Это интернет, осуществление звонков и отправка SMS-сообщений в полете. Иностранные туристы уже давно ставят об этом вопрос, так как многие международные авиакомпании это внедрили", — отметил он.

Самолет авиакомпании Узбекистон хаво йуллари
© Flickr/ Dan Nevill
Билеты на международные рейсы "Узбекистон хаво йуллари" подешевеют
Напомним, что Шавкат Мирзиёев также разрешил Национальной авиакомпании продавать авиабилеты на международные рейсы по цене ниже себестоимости. Теперь Министерство финансов до конца марта этого года должно разработать и внедрить механизм уменьшения налогооблагаемой базы авиакомпании на сумму реализации билетов по сниженным ценам.

Uzbekistan Airways намерена к 2021 году увеличить перевозку пассажиров в 1,3 раза — до 3,3 миллиона человек за счет организации новых экономически рентабельных направлений, увеличения числа чартерных рейсов в СНГ, и, в частности, в Россию, а также страны Юго-Восточной Азии и Европы.

Теги:
Узбекистон хаво йуллари, Авиакомпания Uzbekistan Airways, Узбекистан



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