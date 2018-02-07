01:29 08 Февраля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент-4°C
Прямой эфир
Поиск
Сотрудник правоохранительных органов снимает наручники

Черный рынок все еще жив: СНБ продолжает задержания валютчиков

© Sputnik/ Алексей Вовк
Общество
Получить короткую ссылку
46721

Оперативники задержали с поличным уроженца Маргилана, который пытался продать 10 тысяч долларов за 83 миллиона сумов по курсу 8300 сумов

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Оперативники Управления Службы национальной безопасности по Ферганской области провели ряд спецопераций, в ходе которых задержали двух незаконных торговцев валютой.

"В торговом комплексе "Медиапарк" был задержан житель Коканда Жамшид Ниёзов в момент продажи 7400 долларов за 60,9 миллиона сумов по курсу 8240 сумов. В ходе осмотра у него было дополнительно изъято 600 долларов", — отметил Sputnik представитель силового ведомства.

Кроме того, оперативники задержали с поличным уроженца Маргилана Улугбека Мирфаёзова, который пытался продать 10 тысяч долларов за 83 миллиона сумов по курсу 8300 сумов.

Узбекская валюта - сум
Sputnik
Черный рынок Ташкента: выявлено свыше 800 валютных преступлений
В настоящее время региональное управление Департамента при Генпрокуратуре возбудило по данным фактам дела по статье 177 (незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей) Уголовного кодекса Узбекистана. Следствие продолжается.

Напомним, что в Узбекистане с 5 сентября 2017 года физические лица получили право продавать валюту банкам по рыночному курсу. Покупка валюты осуществляется в конверсионных отделах коммерческих банков с зачислением ее на международные платежные карты, которые можно использовать за границей без каких-либо ограничений.

Ранее банки принимали валюту только по государственному курсу, который был более чем в два раза меньше рыночного.

По теме

Как купить валюту в Узбекистане
Черный рынок не сдается: в Узбекистане продолжаются аресты валютчиков
Теги:
черный рынок, валютчики, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Бакинский бульвар
    Жаркая зима

    Чем грозит аномально теплая погода жителям азербайджанской столицы, рассказал корреспонденту Sputnik Азербайджан врач-терапевт.

  • Посол России в Беларуси Александр Суриков, архивное фото
    Это взаимно

    Российский посол в Беларуси Александр Суриков рассказал, когда может быть подписано соглашение о взаимном признании виз.

  • Мемориала памяти погибшим защитникам республики в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов из поселка Алгыт села Лыхны, который пострадал в результате вандализма
    Глумление над памятью

    Правоохранительные органы Абхазии ищут вандалов, осквернивших еще не открытый мемориал погибшим защитникам республики.

  • Олимпиада молодых кулинаров
    Кулинарный фурор

    Кулинары из Армении произвели настоящий фурор в Индии на международной олимпиаде - о чем гостей с Кавказа попросил знаменитый шеф-повар?

  • Русскоязычные СМИ Латвии
    Особое мнение

    Латвийские ученые решили разобраться, почему русскоязычные и латышские СМИ по-разному смотрят на одни и те же события, и докопались до корня зла.

  • Встреча Дали Грибаускайте с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином
    Тяжелое соседство

    Президент Литвы Даля Грибаускайте объяснила, что общего у прибалтийской республики и Южной Кореи, и при чем здесь НАТО.

  • Юрий Московский
    Проходной балл

    Эксперт по вопросам миграции прокомментировал Sputnik Молдова возможность введения в России новой – балльной - системы отбора мигрантов.

  • Иллюстративное фото подземного железнодорожного тоннеля
    На такое дело не жалко!

    Примерную стоимость строительства тоннеля Таллинн-Хельсинки оценили в 20 миллиардов евро – премьер Эстонии объяснил, почему строить его все же надо.

  • Государственные флаги РЮО и РФ
    Все на выборы!

    ЦИК России решил открыть еще один дополнительный избирательный участок в Южной Осетии на выборах президента РФ и, возможно, не последний.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Ледяной Гелендваген, созданный авторами Youtube-канала Гараж 54 из автомобиля УАЗ и шести тонн льда, в Центральном парке Новосибирска
С сибирским размахом: мастера из России создали ледяной "Гелендваген"
Последствия разрушительного землетрясения на Тайване
Разрушенный Тайвань: последствия мощного землетрясения на острове
Зимняя Олимпиада в Пхенчхане
Узбекистан на зимних олимпиадах: история и надежды

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054