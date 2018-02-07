Как власти Узбекистана будут совершенствовать институт семьи

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев в ходе встречи отметил, что за минувшие годы не был создан эффективный механизм реализации интересов женщин.

В частности, комитет женщин, махалля и другие общественные организации годами ограничивались лишь проведением собраний и не оказывали реальную помощь семьям и женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В результате, на местах накопилось множество проблем, для решения которых не были приняты конкретные меры.

На встрече руководитель страны обратил внимание на то, что в 2017 году были организованы группы общественного контроля, которые изучили проблемы женщин. В прошлом году прошли встречи с более чем 5 миллионами семей и приняты меры по решению волнующих их вопросов. Например, предотвращен развод 22 тысяч семей, трудоустроены 36 тысяч женщин, 14,5 тысячи человек оказана помощь в получении льготных кредитов.

Также глава республики подчеркнул, что это лишь часть проводимой работы по обеспечению благополучия семей, в этой сфере предстоит решить еще ряд важных задач. С этой целью 2 февраля президент утвердил указ "О мерах по коренному совершенствованию деятельности в сфере поддержки женщин и укрепления института семьи".

"Постоянная забота о женщинах должна находиться во главе угла всех наших усилий, стать важнейшей задачей. Внимание к семье — это внимание к народу", — цитирует слова Мирзиёева его пресс-служба.

По мнению президента, деятельность комитетов женщин находится на неудовлетворительном уровне, не ведется работа по предотвращению ранних браков, разводов и женской преступности.

"Вызывает беспокойство тот факт, что в последние годы количество разводов ежегодно растет на 10-11 процентов. В одном только 2017 году зарегистрировано более 31 тысячи разводов. Учащаются случаи совершения преступлений женщинами", — говорится в сообщении.

© Sputnik/ Всеволод Тарасевич В узбекском парламенте появились спецкомиссии по делам молодежи и семьи

В указе президента определен ряд мер по решению этих и других проблем, всесторонней поддержке женщин. Коренным образом усовершенствована структура комитетов женщин республики, областей, городов и районов.

Во всех сходах граждан махалли введена должность специалиста по работе с женщинами и укреплению духовно-нравственных ценностей в семьях.

Организованы Научно-практический исследовательский центр "Оила" при кабмине и его территориальные подразделения, определены их задачи и статус.

Координация деятельности органов записи актов гражданского состояния возложена на заместителей хокимов районов — председателей районных комитетов женщин. Это расширит возможности и усилит влияние заместителей хокимов по вопросам женщин на местах и Комитета женщин республики.

На совещании отмечалось, что случаи смертности матерей и новорожденных, рождения детей с инвалидностью указывают на абсолютно неудовлетворительный уровень работы по обеспечению репродуктивного здоровья женщин. Ежегодно перинатальный скрининг проходят 95 процентов беременных женщин, однако это не оказывает должного практического эффекта. В связи с этим в семейных поликлиниках и сельских врачебных пунктах будут открыты женские консультации.

flickr.com/ ChuWeiHunG IPhoto ЗАГСы отныне будут подчиняться хокимияту

Образованы соответствующие Республиканская комиссия и семь рабочих групп, контроль за исполнением намеченных в этом направлении задач возложен на премьер-министра Республики Узбекистан.

Кроме того, Мирзиёев определил задачи по обеспечению важных интересов женщин, всестороннему улучшению условий их жизни. В соответствии с данными поручениями будет изучена деятельность руководителей всех звеньев Комитета женщин, кадры, не соответствующие занимаемой должности, будут заменены.

Планируется сформировать адресный список женщин, оказавшихся в тяжелой социальной ситуации, а также женщин-инвалидов, будет внедрена система индивидуальной работы с ними.

Центром "Оила" и Комитетом женщин намечено разработать проект Концепции укрепления института семьи.

Указано на необходимость разработки предложений по мерам предотвращения разводов, защиты интересов, прежде всего, женщин и детей, обеспечения их жильем при принятии судами соответствующих решений.

После критического изучения деятельности органов ЗАГСа на местах они будут укомплектованы профессиональными специалистами, хорошо понимающими свои служебные задачи, соблюдающими принцип справедливости и уважающими семейные ценности.

Будут сформированы адресные списки женщин, желающих работать, приняты комплексные меры по обеспечению их занятости, вовлечению женщин в семейное и частное предпринимательство, ремесленничество.

Работа по профилактике правонарушений среди женщин будет проводиться в разрезе каждой махалли. Особое внимание будет уделено также содействию интеграции в общество и решению социальных проблем женщин, освобожденных из учреждений по исполнению наказаний, а также снятых в прошлом году со специального учета 2 587 женщин, бывших членами религиозных течений.

Запланирована системная работа по повышению медицинской культуры женщин, оказанию адресной медицинской помощи малообеспеченным семьям, развитию деятельности центров скрининга и репродуктивного здоровья.