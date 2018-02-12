Почему в Узбекистане продолжаются массовые увольнения врачей и при чем тут профессиональная ответственность перед пациентом?
Теперь размер платы за содержание детей в детском учреждении определяется в зависимости от месторасположения и часов работы
Глава Российской академии наук Александр Сергеев назвал крупные совместные проекты важным направлением научного сотрудничества с ближним зарубежьем
Молчание и бездействие хокимията города Маргилана могут привести к закрытию частного хлебобулочного цеха, утверждает одна из жительниц в письме в редакцию Sputnik
На днях в Сети был размещен видеоролик с рассказом женщины, которая приехала в Россию, чтобы спасти своего брата, находящегося в тяжелом состоянии в больнице
В Узбекистане в 2018 году создадут почти 350 тысяч постоянных рабочих мест – за счет чего власти страны планируют этого добиться?
Нормы беспошлинного ввоза товаров физическими лицами увеличены и дифференцированы в Узбекистане
Руководство Москвы планирует изменить расценки на объекты, строящиеся по городскому заказу, увеличив в них долю заработной платы
Генеральные прокуратуры Узбекистана и Таджикистана подписали соглашение о правовой помощи и сотрудничестве
В Самарканде в апреле этого года планируется запустить курсирование знаменитых даблдекеров