Генпрокуратуры Узбекистана и Таджикистана договорились о сотрудничестве

По данным пресс-службы узбекистанского ведомства, соглашение о правовой помощи укрепит партнерские отношения стран

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Генеральные прокуратуры Узбекистана и Таджикистана подписали соглашение о правовой помощи и сотрудничестве, сообщила пресс-служба узбекистанского ведомства.

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В среду прошли переговоры генерального прокурора Узбекистана Отабека Муродова с его таджикским коллегой Юсуфом Рахмоном, прибывшим в Ташкент с визитом.

"Обсуждены вопросы повышения эффективности сотрудничества в противодействии терроризму и религиозному экстремизму, меры по обеспечению безопасности и правопорядка в регионе… По завершении встречи подписано соглашение о правовой помощи и сотрудничестве в вопросах обеспечения защиты прав и свобод граждан, борьбы с преступностью, а также взаимодействия прокуратур приграничных регионов", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Рахмон выразил удовлетворение состоявшимся диалогом и отметил, что встреча даст импульс дальнейшему развитию и укреплению партнерских отношений.