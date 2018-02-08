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Трудовые мигранты, архивное фото

Собянин пообещал увеличить зарплату строителей

© Sputnik/ Павел Лисицын
Общество
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что свыше 400 тысяч рабочих трудятся на различных стройках российской столицы

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Руководство Москвы планирует изменить расценки на объекты, строящиеся по городскому заказу, увеличив в них долю заработной платы, сообщил мэр города Сергей Собянин на коллегии строительного комплекса столицы.

"Не нужно забывать, что все объекты… строятся людьми, строителями", — заявил московский градоначальник.

Мэр Москвы С. Собянин принял участие в открытии здания миграционного центра
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Он также обратился с просьбой к инвесторам и застройщикам, работающим в Москве, поступить по примеру города.

Он отметил, что более 400 тысяч человек трудятся на различных стройках Москвы.

"Это самый большой отряд строителей в нашей стране, самый лучший отряд в мире. Хочу поблагодарить каждого из вас и сказать спасибо от имени москвичей за ваш самоотверженный труд", — сказал Собянин.

По словам мэра Москвы, в таких объемах и такими темпами, как в последние годы, Москва не строилась никогда.

Теги:
Мигранты, Сергей Собянин, Москва



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