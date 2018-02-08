Собянин пообещал увеличить зарплату строителей

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Руководство Москвы планирует изменить расценки на объекты, строящиеся по городскому заказу, увеличив в них долю заработной платы, сообщил мэр города Сергей Собянин на коллегии строительного комплекса столицы.
"Не нужно забывать, что все объекты… строятся людьми, строителями", — заявил московский градоначальник.
Он отметил, что более 400 тысяч человек трудятся на различных стройках Москвы.
"Это самый большой отряд строителей в нашей стране, самый лучший отряд в мире. Хочу поблагодарить каждого из вас и сказать спасибо от имени москвичей за ваш самоотверженный труд", — сказал Собянин.
По словам мэра Москвы, в таких объемах и такими темпами, как в последние годы, Москва не строилась никогда.