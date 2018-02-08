В Узбекистане в 2018 году создадут почти 350 тысяч новых рабочих мест

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. В Узбекистане в 2018 году создадут почти 350 тысяч постоянных рабочих мест. Об этом сообщает "Газета.uz" со ссылкой на постановление президента страны.
Около 20 тысяч новых рабочих мест намечено создать за счет реализации "дорожных карт" и инвестиционных проектов по организации новых производств на базе бездействующих приватизированных предприятий.
Свыше 46 тысяч рабочих мест планируется организовать за счет строительства доступного жилья в сельской местности, многоквартирных домов, дорожно-транспортной и инженерно-коммуникационной инфраструктуры.
Благодаря появлению учреждений социальной инфраструктуры в результате строительства новых школ и детсадов смогут трудоустроиться 10,6 тысячи человек.
Предполагается, что на сезонные и временные работы будут привлечены 169,5 тысячи человек, включая около 140,1 тысячи незанятых граждан, особенно членов малообеспеченных семей.