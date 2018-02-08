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Сельские жители

В Узбекистане в 2018 году создадут почти 350 тысяч новых рабочих мест

Региональное отделение ФАО для Европы и Центральной Азии
Общество
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Увеличение количества рабочих мест в республике произойдет за счет поддержки малого бизнеса и профессиональной переподготовки безработных

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. В Узбекистане в 2018 году создадут почти 350 тысяч постоянных рабочих мест. Об этом сообщает "Газета.uz" со ссылкой на постановление президента страны.

Крупнейшее предприятие химической отрасли Узбекистана. АО «Navoiyazot»
© Navoiyazot
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Ожидается, что не менее 168,2 тысячи человек получат работу в отраслях промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг.

Около 20 тысяч новых рабочих мест намечено создать за счет реализации "дорожных карт" и инвестиционных проектов по организации новых производств на базе бездействующих приватизированных предприятий.

Свыше 46 тысяч рабочих мест планируется организовать за счет строительства доступного жилья в сельской местности, многоквартирных домов, дорожно-транспортной и инженерно-коммуникационной инфраструктуры.

Благодаря появлению учреждений социальной инфраструктуры в результате строительства новых школ и детсадов смогут трудоустроиться 10,6 тысячи человек.

Подпись документов
© Foto: jarmoluk
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Еще почти 10,3 тысячи рабочих мест будут созданы в результате работы по формированию максимально благоприятной деловой среды, оказанию всемерной поддержки и стимулированию развития малого бизнеса и частного предпринимательства.

Предполагается, что на сезонные и временные работы будут привлечены 169,5 тысячи человек, включая около 140,1 тысячи незанятых граждан, особенно членов малообеспеченных семей.

Теги:
работа, Узбекистан, Занятость



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