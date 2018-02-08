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Семейное предприятие Фирдавс-шодлик

Мука и муки: почему пекарня жительницы Маргилана вот-вот обанкротится

© Foto: из личного архива предприятия
Общество
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Молчание и бездействие хокимията города Маргилана могут привести к закрытию частного хлебобулочного цеха, утверждает одна из жительниц в письме в редакцию Sputnik

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Жительница Маргилана, руководитель собственного частного предприятия Зарифа Дадажонова в своем письме в редакцию Sputnik Узбекистан пожаловалась на местные органы власти, которые мешают ей работать и не реагируют на ее обращения.

Женщина пояснила, что созданный ею цех на грани закрытия, а на ее просьбы о помощи хокимият города никак не хочет реагировать.

"Наше семейное предприятие — хлебобулочный цех — на грани закрытия. Хокимият города в мае прошлого года без всяких причин перестал выделять нам муку. На наше обращение ответили бесцеремонно: "Жалуйся, куда хочешь. Предпринимателей, таких, как ты, сейчас валом…", — говорится в письме Зарифы Дадажоновой.

По ее словам, на предприятии "Фирдавс шодлик", которое было создано в конце 2016 года, сейчас работают восемь человек.
Из письма предпринимателя известно, что до мая 2017 года хокимият выделял для пекарни в каждом месяце 2-3 тонны муки из имеющегося фонда. Но потом все поставки прекратились без объяснения причин.

"Когда мы обратились по этому поводу к заместителю хокима по делам предпринимателей, тот ответил, что бизнесменов и так стало "слишком много", поэтому нам начнут выдавать муку только в следующие месяцы. Мы поверили его словам, но и через какое-то время муку нам так и не выдали", — пишет Дадажонова.

Семейное предприятие Фирдавс-шодлик
Foto, из личного архива предприятия
Семейное предприятие "Фирдавс-шодлик"

Она также пояснила, что в июле 2017 года обращалась с письменным заявлением в народную приемную, после этого ее вызвали в хокимият и пообещали выдать муку в скором времени, заставив для закрытия обращения написать объяснительную.

"В письме, полученном в ответ на заявление, говорилось, что нам каждый месяц выделялось по 3 тонны муки, а также о том, что со следующего месяца количество выделяемой муки еще увеличат. По их данным, сейчас на фонд выделяется 260 тонн муки, а количество предпринимателей этой отрасли уже превысило 40", — добавила женщина.

По ее словам, заявление, написанное в народную приемную, тоже не дало никаких результатов. Восемь месяцев подряд Дадажонову в хокимияте уверяли, что "в следующем месяце мука точно будет".

"В конце 2017 года я опять пришла к замхокима и сказала, что если нам не дадут муки, мы будем вынуждены закрыть предприятие и уехать на заработки в Россию", — продолжает предприниматель.

Чтобы поддерживать свое дело, в декабре 2016 года Дадажонова взяла в кредит 20 миллионов сумов под ставку в 26%. По ее словам, на эти меры пришлось пойти из-за того, что выделяемой из фонда муки не хватало для нормальной работы цеха, поэтому они закупали этот продукт на базаре по завышенным ценам. В итоге производство стало убыточным и предприятию грозит банкротство.

Семейное предприятие Фирдавс-шодлик
Foto, из личного архива предприятия
Семейное предприятие "Фирдавс-шодлик"

После обращения в прокуратуру хокимият выделил пекарне Дадажоновой всего тонну муки, заметив, что в будущем поставок может и не быть вовсе.

"Одной тонны муки для нашего предприятия очень мало — максимум на два дня работы цеха. Мне остается только закрывать производство и податься в мигранты", — заключила женщина.

Она не винит в этом местные власти, которые до последнего пытались поддержать предпринимателя в сложной ситуации.

В самом хокимияте Маргилана корреспонденту Sputnik Узбекистан сложившуюся ситуацию объяснили тем, что фонд муки в последнее время существенно недополучает сырья.
По словам заместителя хокима по экономике и предпринимательству Икболжона Гафурова, для семейного предприятия "Фиравс шодлик" хокимият выделял каждый месяц 3-4 тонны муки, но в последнее время запасы фонда сократились на 30-40 тонн в каждом месяце, что и привело к дефициту.

"В связи с этим сейчас порядка 6-7 предприятий региона получают по тонне муки, так как при ресурсах фонда в 285 тонн продукции в городе зарегистрировано 52 предпринимателя. Мы не сократили выдачу муки только тем предпринимателям, у которых есть договоры с социальными ведомствами", — пояснил Гафуров.

По словам заместителя хокима, в городе функционируют 29 детских садов, пять больниц, а также несколько воинских частей, которые обеспечиваются хлебобулочными изделиями от этих предпринимателей.

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Sputnik / Рамиз Бахтияров
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В свою очередь Зарифа Дадажонова в беседе с корреспондентом Sputnik рассказала, что некоторые нечестные предприниматели берут из хокимията муку якобы для выпечки, но не используют ее в производстве, а продают по спекулятивным ценам.

Цена одного мешка муки, выданного в хокимияте, составляет 52 тысячи сумов, а рыночная — не менее 85 тысяч сумов.

В хокимияте заявили, что не располагают информацией о спекулянтах и не имеют соответствующих полномочий для пресечения подобной деятельности.

"Если этот предприниматель нам докажет, что так и есть, то мы за счет муки, выданной нечестным фирмам, увеличим им объем выдаваемой муки", — заверил Гафуров.

Пока не понятно, готова ли женщина-предприниматель, которая находится на грани банкротства, охотиться на нерадивых конкурентов, или просто уедет за лучшей долей в Россию.

Редакция продолжит следить за этой историей.

Теги:
Маргилан, Предпринимательство



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