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Президент РАН: нужно достроить обсерваторию "Суффа" в Узбекистане

© Sputnik/ Алексей Никольский
Общество
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Глава Российской академии наук Александр Сергеев назвал крупные совместные проекты важным направлением научного сотрудничества с

МОСКВА, 8 фев — Sputnik. Россия в последние годы теряет научные связи с государствами ближнего зарубежья, в том числе со странами СНГ, эту тенденцию необходимо переломить, передает РИА Новости со ссылкой на заявление президента Российской академии наук (РАН) Александра Сергеева.

"Очень важным фронтом нашей научной дипломатии является ближнее зарубежье – к сожалению, последние годы мы теряем там влияние … Коллеги, понимаете, многие из этих стран ещё не забыли русский язык. Нам обязательно нужно вести себя так, чтобы привлекать студентов в наши аспирантуры, наши докторантуры из этих стран. Русский язык – великое дело, его влияние нужно оставлять в этих республиках", — сказал он.

Глава РАН призвал российские институты не только предоставлять учебные места студентам из иностранных государств, но и посылать в командировки в вузы СНГ как можно больше ученых. Другим направлением научного сотрудничества с ближним зарубежьем Сергеев назвал крупные совместные проекты.

"К примеру, к нам действительно последний год тянутся наши коллеги из Узбекистана. Мы существенно можем усилить свое влияние за счет научно-образовательной сферы … Давно ждет завершения строительства радиоастрономический комплекс "Суффа" в Узбекистане. Есть поручение двух президентов, чтобы мы его достроили и реализовали действительно крупный международный проект", — отметил Сергеев.

Соглашение между правительствами России и Узбекистана о создании международной радиоастрономической обсерватории на плато Суффа было подписано в июле 1995 года. По состоянию на 2018 год, обсерватория так и не была достроена из-за недостаточного финансирования.

Теги:
Российская академия наук, Россия, Узбекистан, Наука и технологии



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