Минфин рассказал, за что и сколько будут платить родители в детском саду

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Министерство финансов дало разъяснение о методике определения суммы оплаты за содержание детей в государственных детских садах.
Размеры платы, производимой родителями за содержание детей в ДОУ, определяются в зависимости от месторасположения и продолжительности режима работы дошкольного образовательного учреждения.
"При этом для детских садов, расположенных в городах, тарифы рассчитываются исходя из месячной потребности набора продуктов питания на одного ребенка по нормам СанПиН, а в других местностях — с учетом дофинансирования за счет средств государственного бюджета", — говорится в комментариях.
Согласно действующим льготам, полностью освобождаются от оплаты родители детей из малообеспеченных семей, а также родители детей, имеющих физическую или умственную отсталость в развитии (согласно утвержденному перечню), пишет Podrobno.uz.
Платить со скидкой в 50 и более процентов могут родители, если один и тот же детский сад одновременно посещают двое и более их детей.
В 2018 году было утверждено только два типа родительских плат, а административное деление регионов по новому порядку разделено на пять типов. В сравнительной таблице видно, какие изменения претерпели тарифы по сравнению с предыдущим годом.
Напомним, что текущие ставки родительской платы были установлены постановлением президента о прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах госбюджета на 2018 год.