00:37 09 Февраля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент-4°C
Прямой эфир
Поиск
Семейная поликлиника

В Андижанской области уволены сразу восемь руководителей медучреждений

© Министерство Здравоохранения Узбекистана
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (148)
8710

По данным Минздрава Узбекистана, несколько руководящих сотрудников районного медобъединения лишились своих должностей за ненадлежащее исполнение обязанностей

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. В Пахтаабадском районном медобъединении Андижанской области освобождены от должности восемь руководителей, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Причиной увольнения стали неудовлетворительное выполнение своих обязанностей по оказанию населению медицинских услуг, проведению профилактических мероприятий, предотвращению инфекций в больницах.

По данным Минздрава, своих постов лишились начальник Пахтаабадского районного медобъединения К. Сайидумаров, его заместитель по лечебным делам К. Мамадалиев, координатор СВП районного медобъединения А. Мискинова, заведующая центральной многопрофильной поликлиникой Д. Дехканова, заведующий отделением экстренной медицинской помощи Т. Тажибаев, заведующий отделением хирургии М. Юнусов, заведующая отделением скорой помощи Н. Мамадалиева и заведующая отделением терапии М. Тешабаева.

Врач выходит из операционной
Sputnik / Александр Кряжев
Уволены главврач и трое сотрудников Ташкентской городской больницы №4
При этом руководителям каждого медучреждения в области еще раз разъяснено, что медработник при выполнении профессиональных обязанностей должен чувствовать персональную ответственность, а также оказывать населению качественные медицинские услуги.

Напомним, что на днях несколько руководящих сотрудников Ташкентской городской клинической больницы №4 были уволены за грубость в отношении пациента.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (148)
Теги:
Минздрав Узбекистана, Анджианская область



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Значок Instagram на экране телефона
    Жизнь в Сети

    В Павлодарской области Казахстана чиновников наказали за компрометирующие фото в соцсетях – что не понравилось надзорному органу?

  • Мужчина считает деньги. Архивное фото
    Бесполезные взятки

    В Кыргызстане разрабатывается механизм, который призван помешать сотрудникам правоохранительных органов тратить взятки.

  • Живот, архивное фото
    Перевес!

    Отстраненным сотрудникам МВД Таджикистана дали срок привести себя в форму – скольких уже уволили?

  • Заседание суда
    Встать, суд идет!

    Нарушителей судебного заседания нужно наказывать, будь то прокуроры или адвокаты, считают власти Армении – почему оппозиция против?

  • Министр образования и науки Карлис Шадурскис
    Богатое воображение

    Министр образования Латвии рассказал, почему президенту России приходится "бродить по 55-сантиметровому снегу в Москве, и ему тяжело".

  • Режиссер Йонас Вайткус, архивное фото
    Безудержный режиссер

    Еще две бывшие студентки главы Русского драматического театра Литвы рассказали о домогательствах с его стороны.

  • Парламент Молдовы
    Я вам пишу…

    Депутаты парламента Молдовы приняли декларацию — ответ на позицию Госдумы по запрету вещания российских каналов в республике.

  • Полиция Эстонии.
    Богатые тоже платят

    Правительство Эстонии одобрило законопроект, согласно которому величина штрафа за серьезное нарушение ПДД будет зависеть от уровня доходов нарушителя.

  • Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации
    Старый сценарий

    Против Москвы готовится очередная провокация, сценарий уже был опробован в Южной Осетии – МИД России раскрыл подробности.

  • Значок Instagram на экране телефона
    Жизнь в Сети

    В Павлодарской области Казахстана чиновников наказали за компрометирующие фото в соцсетях – что не понравилось надзорному органу?

  • Мужчина считает деньги. Архивное фото
    Бесполезные взятки

    В Кыргызстане разрабатывается механизм, который призван помешать сотрудникам правоохранительных органов тратить взятки.

  • Живот, архивное фото
    Перевес!

    Отстраненным сотрудникам МВД Таджикистана дали срок привести себя в форму – скольких уже уволили?

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Выход в открытый космос у МКС
Земля в иллюминаторе: что видят космонавты с борта МКС
Узбекские конкурсанты Ты супер! рассказали о своих кумирах
Узбекские конкурсанты "Ты супер!" рассказали о своих кумирах
Зимняя Олимпиада в Пхенчхане
Узбекистан на зимних олимпиадах: история и надежды

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054