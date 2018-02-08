В Андижанской области уволены сразу восемь руководителей медучреждений

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. В Пахтаабадском районном медобъединении Андижанской области освобождены от должности восемь руководителей, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Причиной увольнения стали неудовлетворительное выполнение своих обязанностей по оказанию населению медицинских услуг, проведению профилактических мероприятий, предотвращению инфекций в больницах.
По данным Минздрава, своих постов лишились начальник Пахтаабадского районного медобъединения К. Сайидумаров, его заместитель по лечебным делам К. Мамадалиев, координатор СВП районного медобъединения А. Мискинова, заведующая центральной многопрофильной поликлиникой Д. Дехканова, заведующий отделением экстренной медицинской помощи Т. Тажибаев, заведующий отделением хирургии М. Юнусов, заведующая отделением скорой помощи Н. Мамадалиева и заведующая отделением терапии М. Тешабаева.
Напомним, что на днях несколько руководящих сотрудников Ташкентской городской клинической больницы №4 были уволены за грубость в отношении пациента.