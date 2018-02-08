В Андижанской области уволены сразу восемь руководителей медучреждений

По данным Минздрава Узбекистана, несколько руководящих сотрудников районного медобъединения лишились своих должностей за ненадлежащее исполнение обязанностей

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. В Пахтаабадском районном медобъединении Андижанской области освобождены от должности восемь руководителей, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Причиной увольнения стали неудовлетворительное выполнение своих обязанностей по оказанию населению медицинских услуг, проведению профилактических мероприятий, предотвращению инфекций в больницах.

По данным Минздрава, своих постов лишились начальник Пахтаабадского районного медобъединения К. Сайидумаров, его заместитель по лечебным делам К. Мамадалиев, координатор СВП районного медобъединения А. Мискинова, заведующая центральной многопрофильной поликлиникой Д. Дехканова, заведующий отделением экстренной медицинской помощи Т. Тажибаев, заведующий отделением хирургии М. Юнусов, заведующая отделением скорой помощи Н. Мамадалиева и заведующая отделением терапии М. Тешабаева.

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При этом руководителям каждого медучреждения в области еще раз разъяснено, что медработник при выполнении профессиональных обязанностей должен чувствовать персональную ответственность, а также оказывать населению качественные медицинские услуги.

Напомним, что на днях несколько руководящих сотрудников Ташкентской городской клинической больницы №4 были уволены за грубость в отношении пациента.