До конца сентября этого года будут построены терраса на 900 человек, а также ремесленнические мастерские и автостоянка
Под руководством узбекского лидера Шавката Мирзиёева на днях состоялось совещание, посвященное укреплению института семьи
Стало известно, когда откроется генеральное консульство Узбекистана в Санкт-Петербурге – в Северной столице живет много граждан республики.
Все желающие могут высказать свои предложения по отмене устаревших и не отвечающих современным требованиям лицензий и разрешений, а также по другим вопросам, до 28 февраля
Пес из Бурятии, которому живодеры отрубили лапы и отрезали нос, пристроен к новым хозяевам: он уехал жить в Новосибирск
На портале размещено 590 роликов в разделе "Законодательство", архив информационных ресурсов подойдет преподавателям для проведения тематических лекций в учебных заведениях
Двадцать школьников из Усть-Янского района Якутии, которые прилетели в Таиланд на международный культурный фестиваль, с 6 февраля не могут вылететь обратно
Участвовать в отборе могут студенты, имеющие постоянную прописку в Ташкенте и аттестат об окончании девяти классов, для этого необходимо подать заявление в рабочую группу
Президент ознакомился с проектом создания парка культуры и отдыха "Навруз", который должен открыться в Ташкенте в 2019 году
Пятеро узбекистанцев, пострадавших при взрыве газового баллона в подмосковном Ступино, находятся в тяжелом состоянии
Учащиеся детской музыкальной школы №1 Самарканда успешно выступили на международном конкурсе-фестивале "Чудеса искусства" в Саранске
Представители Главного управления внутренних дел Ташкента объяснили, почему в столице временно перестали выдавать и менять новые водительские удостоверения
В Узбекистане уже к концу февраля планируется разработать порядок, который разрешит различным развлекательным учреждениям работать до полуночи
В Узбекистане создан современный унифицированный портфель для сбора улик на месте преступления
Прокуратура Ташкента озвучила подробности дела о душевнобольной девушке, которая зарезала студента