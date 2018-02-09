Узбекских следователей оснастили чемоданчиком для сбора улик

Ранее президент Шавкат Мирзиёев критиковал правоохранительные органы за устаревшие подходы к расследованию дел, отмечая серьезные недостатки в уголовно-розыскной деятельности

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. В Узбекистане создан современный унифицированный портфель для сбора улик на месте преступления, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

По мнению МВД, новый портфель повысит своевременное раскрытие преступлений, будет способствовать их всестороннему, полному и объективному расследованию, безусловной реализации принципа неотвратимости ответственности.

"Унифицированный портфель содержит необходимые бланки процессуальных документов, технические средства для фиксации обстановки места происшествия — цифровые фото- и видеокамеры, ноутбук, диктофон. Они предназначены для выявления следов и других вещественных доказательств, проведения предварительных исследований на месте происшествия", — отметили в Следственном департаменте МВД.

Кроме того, в нем имеется аптечка для оказания первой медицинской помощи пострадавшим.

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Ранее президент Шавкат Мирзиёев критиковал правоохранительные органы за устаревшие подходы к расследованию дел. Так, например, он отмечал, что серьезные недостатки наблюдаются в уголовно-розыскной деятельности, большинство находящихся в розыске лиц не задержаны, что позволяет им продолжать преступные деяния.

В деятельности органов внутренних дел, по словам президента, важное значение имеют проведение объективного и качественного следствия по уголовным делам, справедливая правовая оценка преступных деяний.

Но несмотря на то, что следственные органы могут принимать оперативные и законные решения, все еще наблюдается негативная практика необоснованного затягивания сроков по материалам, не требующим дополнительных следственных действий, а также волокита в отношении граждан, отмечал Мирзиёев.