Гуляют все: ресторанам и кафе разрешат работать до полуночи

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. В Узбекистане уже к концу февраля планируется разработать порядок, который разрешит различным развлекательным учреждениям работать до полуночи, сообщает корреспондент Sputnik.
Сегодня большая часть увеселительных заведений страны работает до 23:00. Однако единицам удалось получить лицензию на работу и после этой временной отметки.
Такой порядок критикуют не только иностранные туристы, которые привыкли к ночному образу жизни и развлечениям, но и сами рестораторы, за отсутствие прозрачности в выделении лицензий на работу после 23:00.
Кроме того, процесс выдачи лицензий на круглосуточную работу станет прозрачнее. В официальных источниках будут публиковать порядок и перечень развлекательных заведений и других аналогичных объектов с круглосуточным режимом работы. При этом, к таким заведениям будут установлены определенные требования по наличию оперативной связи с органами внутренних дел.
Отметим, что сотрудники правоохранительных органов периодически проводят рейды по увеселительным заведениям, работающим в нарушении режима. В ходе этих проверок не редки случаи задержания опасных преступников и лиц, подозреваемых в совершении различных правонарушений.