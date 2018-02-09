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Рабочие в кафе

Гуляют все: ресторанам и кафе разрешат работать до полуночи

© Sputnik/ Константин Чалабов
Общество
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Госкомтуризма и МВД республики разработают совместное решение, которое утвердит порядок и условия работы пунктов общественного питания, клубов, развлекательных заведений и других аналогичных учреждений до 00:00

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. В Узбекистане уже к концу февраля планируется разработать порядок, который разрешит различным развлекательным учреждениям работать до полуночи, сообщает корреспондент Sputnik.

Сегодня большая часть увеселительных заведений страны работает до 23:00. Однако единицам удалось получить лицензию на работу и после этой временной отметки.

Такой порядок критикуют не только иностранные туристы, которые привыкли к ночному образу жизни и развлечениям, но и сами рестораторы, за отсутствие прозрачности в выделении лицензий на работу после 23:00.

Диджей за пультом
© Flickr/ Marcus Stoltze
В Узбекистане работу клубов и баров могут продлить до 2 часов ночи
Для изменения сложившейся ситуации Госкомтуризма и МВД должны разработать совместное решение, которое утвердит порядок и условия работы пунктов общественного питания, клубов, развлекательных заведений и других аналогичных учреждений до 00:00.

Кроме того, процесс выдачи лицензий на круглосуточную работу станет прозрачнее. В официальных источниках будут публиковать порядок и перечень развлекательных заведений и других аналогичных объектов с круглосуточным режимом работы. При этом, к таким заведениям будут установлены определенные требования по наличию оперативной связи с органами внутренних дел.

Отметим, что сотрудники правоохранительных органов периодически проводят рейды по увеселительным заведениям, работающим в нарушении режима. В ходе этих проверок не редки случаи задержания опасных преступников и лиц, подозреваемых в совершении различных правонарушений.

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Теги:
режим работы, ресторан, кафе, Узбекистан



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