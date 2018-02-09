ГУВД объяснило причину временной приостановки выдачи водительских прав

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Представители Главного управления внутренних дел Ташкента объяснили, почему в столице временно перестали выдавать и менять новые водительские удостоверения, сообщает корреспондент Sputnik.
Ранее в социальных сетях появились слухи, что выдача прав приостановлена в связи с поломкой базы данных. В ГУВД опровергли эти слухи, заявив, что приостановка связана с банальной причиной — переездом Главного управления миграции и оформления гражданства МВД в новое здание.
"Как только будет завершен переезд и заработают сервера, мы возобновим выдачу паспортов и прав", — отметил замначальника ГУВД Дониёр Ташходжаев в ходе брифинга в четверг.
Новые водительские удостоверения можно получить в четырех местах — в Чиланзарском, Юнусабадском и Сергелийском межрайонных экзаменационных отделах, а также в регистрационно-экзаменационном отделе на массиве Файзабад.
Напомним, что в Узбекистане водительские права нового образца в прошлом году получили свыше 10 тысяч человек. За прошедшие два с половиной месяца с момента начала выдачи новых прав 1977 узбекистанцев получили их после окончания автошколы, а 8404 — поменяли водительские удостоверения старого образца на новые.
Водительское удостоверение нового образца выдается сроком на 10 лет. Замена действующих национальных водительских удостоверений на новые образцы осуществляется с 1 октября 2017 года по 31 декабря 2018 года на добровольной основе, с 1 января 2019 года до 31 декабря 2020 года — в обязательном порядке.