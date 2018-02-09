ГУВД объяснило причину временной приостановки выдачи водительских прав

Замена действующих национальных водительских удостоверений на новые образцы осуществляется с 1 октября 2017 года по 31 декабря 2018 года на добровольной основе

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Представители Главного управления внутренних дел Ташкента объяснили, почему в столице временно перестали выдавать и менять новые водительские удостоверения, сообщает корреспондент Sputnik.

Ранее в социальных сетях появились слухи, что выдача прав приостановлена в связи с поломкой базы данных. В ГУВД опровергли эти слухи, заявив, что приостановка связана с банальной причиной — переездом Главного управления миграции и оформления гражданства МВД в новое здание.

"Как только будет завершен переезд и заработают сервера, мы возобновим выдачу паспортов и прав", — отметил замначальника ГУВД Дониёр Ташходжаев в ходе брифинга в четверг.

Новые водительские удостоверения можно получить в четырех местах — в Чиланзарском, Юнусабадском и Сергелийском межрайонных экзаменационных отделах, а также в регистрационно-экзаменационном отделе на массиве Файзабад.

Что касается сроков, то ранее ГУВД заявляло, что переезд завершится 11 февраля. Однако на брифинге сотрудники правоохранительных органов не смогли назвать точную дату завершения переезда, отметив, что он может затянуться на несколько дней после озвученного срока.

Напомним, что в Узбекистане водительские права нового образца в прошлом году получили свыше 10 тысяч человек. За прошедшие два с половиной месяца с момента начала выдачи новых прав 1977 узбекистанцев получили их после окончания автошколы, а 8404 — поменяли водительские удостоверения старого образца на новые.

Водительское удостоверение нового образца выдается сроком на 10 лет. Замена действующих национальных водительских удостоверений на новые образцы осуществляется с 1 октября 2017 года по 31 декабря 2018 года на добровольной основе, с 1 января 2019 года до 31 декабря 2020 года — в обязательном порядке.