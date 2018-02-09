17:08 09 Февраля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 7°C
Прямой эфир
Поиск
Водительское удостоверение Узбекистана

ГУВД объяснило причину временной приостановки выдачи водительских прав

© Sputnik/ Вадим Шекун
Общество
Получить короткую ссылку
1206 0 0

Замена действующих национальных водительских удостоверений на новые образцы осуществляется с 1 октября 2017 года по 31 декабря 2018 года на добровольной основе

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Представители Главного управления внутренних дел Ташкента объяснили, почему в столице временно перестали выдавать и менять новые водительские удостоверения, сообщает корреспондент Sputnik.

Ранее в социальных сетях появились слухи, что выдача прав приостановлена в связи с поломкой базы данных. В ГУВД опровергли эти слухи, заявив, что приостановка связана с банальной причиной — переездом Главного управления миграции и оформления гражданства МВД в новое здание.

"Как только будет завершен переезд и заработают сервера, мы возобновим выдачу паспортов и прав", — отметил замначальника ГУВД Дониёр Ташходжаев в ходе брифинга в четверг.

Новые водительские удостоверения можно получить в четырех местах — в Чиланзарском, Юнусабадском и Сергелийском межрайонных экзаменационных отделах, а также в регистрационно-экзаменационном отделе на массиве Файзабад.

Водитель за рулем автомобиля
CC0 / pixabay
В Узбекистане новые водительские права получили свыше 10 тысяч человек
Что касается сроков, то ранее ГУВД заявляло, что переезд завершится 11 февраля. Однако на брифинге сотрудники правоохранительных органов не смогли назвать точную дату завершения переезда, отметив, что он может затянуться на несколько дней после озвученного срока.

Напомним, что в Узбекистане водительские права нового образца в прошлом году получили свыше 10 тысяч человек. За прошедшие два с половиной месяца с момента начала выдачи новых прав 1977 узбекистанцев получили их после окончания автошколы, а 8404 — поменяли водительские удостоверения старого образца на новые.

Водительское удостоверение нового образца выдается сроком на 10 лет. Замена действующих национальных водительских удостоверений на новые образцы осуществляется с 1 октября 2017 года по 31 декабря 2018 года на добровольной основе, с 1 января 2019 года до 31 декабря 2020 года — в обязательном порядке.

По теме

Новые права в Узбекистане: получить можно, обменять — пока нет
Стало известно, сколько будут стоить новые права и техпаспорт
Теги:
водительское удостоверение, ГУВД Ташкента, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Расширенное заседание правительства с участием президента Казахстана Нурсултана Назарбаева
    Государство – не подтяжки!

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что государство не должно "поддерживать штаны" проблемным частным банкам.

  • Пограничник патрулирует границу. Архивное фото
    Тучи ходят хмуро!

    Какова ситуация на кыргызско-таджикской границе после вчерашнего инцидента, и как работают контрольно-пропускные пункты - в материале Sputnik.

  • Аудитория вуза
    Учения свет

    Sputnik узнал, как много граждан Таджикистана выехали на обучение в Россию в 2017 году, и сколько всего студентов из республики обучается в российских вузах.

  • Испытательный поезд, пущенный по По железнодорожной ветке Астара (Азербайджан) – Астара (Иран)
    Первый пошел

    Первый состав с предназначенной для Ирана российской древесиной проследовал по железной дороге через Азербайджан и добрался до ИРИ.

  • Пассажиры на станции минского метро
    64 рубля ущерба

    Суд Первомайского района Минска вынес приговор 38-летнему россиянину, который в ноябре избил сотрудника метро.

  • Денис Саманба
    Умом Россию понимать!

    Предприниматель и блогер из Абхазии Денис Саманба отправляется в путешествие по России, чтобы попасть в самые интересные и красивые места страны.

  • Подсудимые в зале суда
    Будут сидеть

    Суд Санкт-Петербурга продлил срок ареста двум гражданам Армении, обвиняемым в убийстве работницы Мариинского театра, пережившей блокаду.

  • Здание Даугавпилсской городской думы
    Охота на ведьм

    Депутаты Сейма поддержали поправки в закон, запрещающие участие в выборах бывших агентов, штатных сотрудников и информаторов КГБ СССР.

  • Максим Юраков, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Росcийского университета дружбы народов
    Призывной дефицит

    У Литвы нет денег на всеобщий призыв в армию – Sputnik узнал, во сколько может обойтись инициатива министерства обороны.

  • Президент Молдовы Игорь Додон
    Додон против!

    Молдавский лидер раскритиковал принятую парламентом республики декларацию, обращенную к России – что сказал президент?

  • Сергей Кривошеев
    НАТО обязывает

    Ветеран ФСБ прокомментировал заявление внешней разведки Эстонии о том, что только Россия может угрожать независимости этой балтийской страны.

  • Сергей Мелкуев
    Все бегут!

    Тренер по легкой атлетике Сергей Мелкуев рассказал в эфире Sputnik Южная Осетия об истории и перспективах этого вида спорта в республике.

  • Расширенное заседание правительства с участием президента Казахстана Нурсултана Назарбаева
    Государство – не подтяжки!

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что государство не должно "поддерживать штаны" проблемным частным банкам.

  • Пограничник патрулирует границу. Архивное фото
    Тучи ходят хмуро!

    Какова ситуация на кыргызско-таджикской границе после вчерашнего инцидента, и как работают контрольно-пропускные пункты - в материале Sputnik.

  • Аудитория вуза
    Учения свет

    Sputnik узнал, как много граждан Таджикистана выехали на обучение в Россию в 2017 году, и сколько всего студентов из республики обучается в российских вузах.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Выход в открытый космос у МКС
Земля в иллюминаторе: что видят космонавты с борта МКС
СПУТНИК_Пес-инвалид из Улан-Удэ нашел хозяйку и дом
Истерзанный живодерами пес нашел любящую семью в Новосибирске
Зимняя Олимпиада в Пхенчхане
Узбекистан на зимних олимпиадах: история и надежды

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054