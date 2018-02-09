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Шавкат Мирзиёев ознакомился со строительством парка Навруз

Президент: в парке "Навруз" туристы должны чувствовать себя, как в махалле

Общество
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Президент ознакомился с проектом создания парка культуры и отдыха "Навруз", который должен открыться в Ташкенте в 2019 году

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. В парке культуры и отдыха "Навруз" в Ташкенте туристы должны чувствовать себя так, словно оказались в одной из махаллей Узбекистана, заявил глава республики Шавкат Мирзиёев.

Президент ознакомился с проектом создания парка культуры и отдыха "Навруз" в Ташкенте во время визита в Юнусабадский район столицы.

Фонтан в Ташкенте
Sputnik
В центре Ташкента в 2019 году появится уникальный парк "Навруз"
Объекты парка, возводимого вдоль канала Анхор, воплотят в себе национальные ценности узбекского народа. В зоне отдыха построят амфитеатр для проведения торжественных мероприятий в связи с праздником Навруз и другими культурными событиями, стилизованные под старину здания, мастерские, террасы, чайханы, этнографический городок.

Президент отметил, что Навруз — праздник, в котором воплощаются все особенности культуры и традиций узбекского народа, поэтому парк должен служить возвеличиванию богатого национального наследия, стать местом притяжения туристов.

"Туристы должны ощущать себя в нем так, словно оказались в одной из махаллей Узбекистана. Каждое здание, каждое проводимое здесь мероприятие должны способствовать воспитанию молодежи в духе любви к родине, уважения национальных ценностей и традиций", — добавил Мирзиёев.

Глава государства дал рекомендации и указания по дальнейшей доработке проектов, проведению празднования Навруза в виде народных гуляний.

Как сообщалось ранее, при создании парка строители будут следовать древним традициям садоводства Узбекистана, в частности, методам разбивки садов эпохи Амира Тимура и Тимуридов. Также наряду с этим будет использован и соответствующий мировой опыт, в том числе модель этнопарков. Парк должен открыться в 2019 году.

Навруз — праздник нового года по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Ташкент, Национальная культура, Глава государства



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