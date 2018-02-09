Школьники из Якутии не могут вылететь из Таиланда с 6 февраля

По неизвестной причине дети опоздали на самолет и остались в чужой стране без денег

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Двадцать школьников из Усть-Янского района Якутии, которые прилетели в Таиланд на международный культурный фестиваль, с 6 февраля не могут вылететь обратно.

Представительство Русской православной церкви в этой стране взяло шефство над детьми.

© Flickr/ Alec Wilson Uzbekistan airways участит рейсы в Таиланд и Малайзию

На сайте представительства РПЦ уточняется, что группа не успела на самолет. Посол России в Таиланде К.М. Барский попросил представительство помочь материально оказавшимся без средств к существованию детям.

"Верующие с пониманием отнеслись к решению о незамедлительной помощи детям, внеся свои пожертвования в храмы и перечислив на счета фонда на эти цели лишь за один день более 100 000 таиландских бат", — говорится в сообщении.

Пожертвованные деньги направят на проживание российских школьников в отеле, трехразовое питание, экскурсии и карманные расходы ребят.

В связи с тем, что нет возможности купить авиационные билеты для всех сразу, школьников вывозят из Бангкока партиями по несколько человек. Планируется, что к 13 февраля все они вернутся в Якутию.