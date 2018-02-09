Правовое просвещение молодежи: сеть ZiyoNET пополнилась новыми роликами

На портале размещено 590 роликов в разделе "Законодательство", архив информационных ресурсов подойдет преподавателям для проведения тематических лекций в учебных заведениях

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Ресурсный центр образовательной сети ZiyoNET разместил более 600 новых видеоматериалов правового характера. Данный контент можно использовать как для частного просмотра, так и для использования в учебных заведениях.

На сегодняшний день в разделе "Законодательство" видеопортала uTube.uz размещены 590 роликов, и еще 10 роликов — в недавно созданном разделе "Антикоррупция". По тегу "коррупция" пользователям доступны 26 роликов. Материалы представлены на узбекском и русском языках.

Как отмечают специалисты ZiyoNET, Ресурсным центром образовательной сети ZiyoNET правовому просвещению молодежи уделяется большое внимание. Работа над пополнением видеоконтента является приоритетной, ведь на сегодняшний день это самый востребованный у молодежи формат.

Преподавателям, методистам и лекторам здесь действительно есть из чего выбирать. Представленный материал прекрасно подойдет для тематических уроков в учебных заведениях, пишет Podrobno.uz.

Напомним, что Национальная общественная образовательная информационная сеть ZiyoNET была создана в сентябре 2005 года. Ее основной целью является содействие внедрению в систему образования широкого комплекса информационно-коммуникационных услуг для учащихся и молодежи республики.

© Sputnik/ Evgeny Epanchintsev На ZiyoNET доступны школьные экзаменационные билеты за этот год

ZiyoNET предлагает пользователю огромный архив информационно-образовательных ресурсов, новостные и справочные материалы, мультимедийные и видеофайлы и многое другое.

Образовательный видеопортал uTube.uz является социально значимым проектом информационной образовательной сети ZiyoNET. Он был запущен в конце 2009 года. Основной целью портала являются сбор и хранение учебно-образовательных, культурно-просветительских и других видеоматериалов на узбекском и русском языках, доступных для пользователей на бесплатной основе как для онлайн-просмотра, так и для скачивания в сети TAS-IX.