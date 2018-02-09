Минюст собирает предложения по улучшению процедур лицензирования

Все желающие могут высказать свои предложения по отмене устаревших и не отвечающих современным требованиям лицензий и разрешений, а также по другим вопросам, до 28 февраля

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Министерство юстиции предлагает узбекистанцам высказать предложения по совершенствованию лицензионных и разрешительных процедур, следует из сообщения в канале министерства в Telegram.

Граждане могут высказаться по отмене устаревших и не отвечающих современным требованиям лицензий и разрешений, а также по оптимизации их количества, в том числе путем объединения; по упрощению порядка прохождения разрешительных и лицензионных процедур; по децентрализации функций по выдаче лицензий и разрешений. Также в министерстве ждут предложений по совершенствованию способов и методов, обеспечивающих тесное взаимодействие между органами исполнительной власти и системы вертикального управления.

Представленные предложения чиновники обобщат и будут использовать при подготовке соответствующих проектов нормативно-правовых актов.

Мнения можно присылать до 28 февраля через виртуальную приемную министра юстиции, через телефон доверия 1008, в соцсетях или через мессенджер Telegram.