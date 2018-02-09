Названы новые сроки открытия Генконсульства Узбекистана в Петербурге

Ранее консульство Узбекистана в Санкт-Петербурге планировали открыть в январе 2018 года

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Генеральное консульство Узбекистана должно открыться в Санкт-Петербурге в марте 2018 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МИД РФ в Санкт-Петербурге Владимира Запевалова.

"У нас появится еще одно консульство — это консульство Узбекистана… Я надеюсь, в марте оно должно открыться после получения консулом экзекватуры (согласие МИД РФ на исполнение консулом иностранного государства его обязанностей)", — сказал он.

По словам Запевалова, сотрудники консульства Узбекистана уже прибыли в Петербург. По его мнению, генеральное консульство этого государства будет "очень востребовано" в городе в связи с большим количеством граждан Узбекистана.

Запевалов напомнил, что сейчас в Петербурге работают 34 генеральных консульства, а также 25 почетных консулов.