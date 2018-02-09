Мирзиёев: если мы не сможем сохранить семью, то потеряем себя

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Фрагмент заседания опубликовала пресс-служба президента республики. В ходе встречи глава РУ указал на проблемы, с которыми сталкивается слабый пол: отсутствие отделений женской консультации в поликлиниках, соцподдержки малообеспеченных матерей и помощи при трудоустройстве.
Кроме того, руководитель страны обратил внимание на увеличение числа преступлений, совершенных женщинами.
"За девять месяцев 2017 года в Андижане произошло 1850 преступлений, из них 513 совершили женщины. Если мы назовем деятельность Комитета женщин неудовлетворительной, это будет справедливо", — отметил он.
Мирзиеёв подчеркнул, что воспитывать девушек, прививать им правильные ценности нужно начинать со школьной скамьи.
По словам главы государства, "за хорошую семью нужно бороться", если руководство страны ничего не будет делать для благополучия семей, то они и не станут образцовыми.
"Это вопрос меня очень беспокоит. Люди должны знать, что для нас семья священна. Если мы не сохраним семью, то потеряем себя", — заявил Мирзиёев.
Напомним, на прошедшем совещании по вопросам института семьи узбекский лидер поручил махаллям провести работу по профилактике правонарушений среди женщин. Также профильные учреждения должны будут заняться оказанием адресной медицинской помощи малообеспеченным семьям и развитием деятельности центров скрининга и репродуктивного здоровья.