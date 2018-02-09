Мирзиёев: если мы не сможем сохранить семью, то потеряем себя

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Фрагмент заседания опубликовала пресс-служба президента республики. В ходе встречи глава РУ указал на проблемы, с которыми сталкивается слабый пол: отсутствие отделений женской консультации в поликлиниках, соцподдержки малообеспеченных матерей и помощи при трудоустройстве.

Кроме того, руководитель страны обратил внимание на увеличение числа преступлений, совершенных женщинами.

"За девять месяцев 2017 года в Андижане произошло 1850 преступлений, из них 513 совершили женщины. Если мы назовем деятельность Комитета женщин неудовлетворительной, это будет справедливо", — отметил он.

Мирзиеёв подчеркнул, что воспитывать девушек, прививать им правильные ценности нужно начинать со школьной скамьи.

© Sputnik/ Евгений Епанчинцев Как власти Узбекистана будут совершенствовать институт семьи

"В воспитании девочек нужно создать другую среду. Если мы начнем заниматься этим в школе и продолжим в колледжах и вузах, тогда институт семьи будет совершенно другим. Как говорится, что посеешь, то и пожнешь", — сказал президент.

По словам главы государства, "за хорошую семью нужно бороться", если руководство страны ничего не будет делать для благополучия семей, то они и не станут образцовыми.

"Это вопрос меня очень беспокоит. Люди должны знать, что для нас семья священна. Если мы не сохраним семью, то потеряем себя", — заявил Мирзиёев.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код Пресс-служба главы Узбекистана Шавкат Мирзиёев: яхши оила учун курашиш керак

Напомним, на прошедшем совещании по вопросам института семьи узбекский лидер поручил махаллям провести работу по профилактике правонарушений среди женщин. Также профильные учреждения должны будут заняться оказанием адресной медицинской помощи малообеспеченным семьям и развитием деятельности центров скрининга и репродуктивного здоровья.