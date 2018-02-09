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Семья

Мирзиёев: если мы не сможем сохранить семью, то потеряем себя

© Sputnik/ Екатерина Соловьева
Общество
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Под руководством узбекского лидера Шавката Мирзиёева на днях состоялось совещание, посвященное укреплению института семьи

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Фрагмент заседания опубликовала пресс-служба президента республики. В ходе встречи глава РУ указал на проблемы, с которыми сталкивается слабый пол: отсутствие отделений женской консультации в поликлиниках, соцподдержки малообеспеченных матерей и помощи при трудоустройстве.

Кроме того, руководитель страны обратил внимание на увеличение числа преступлений, совершенных женщинами.

"За девять месяцев 2017 года в Андижане произошло 1850 преступлений, из них 513 совершили женщины. Если мы назовем деятельность Комитета женщин неудовлетворительной, это будет справедливо", — отметил он.

Мирзиеёв подчеркнул, что воспитывать девушек, прививать им правильные ценности нужно начинать со школьной скамьи.

Счастливая семья, архивное фото
© Sputnik/ Евгений Епанчинцев
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"В воспитании девочек нужно создать другую среду. Если мы начнем заниматься этим в школе и продолжим в колледжах и вузах, тогда институт семьи будет совершенно другим. Как говорится, что посеешь, то и пожнешь", — сказал президент.

По словам главы государства, "за хорошую семью нужно бороться", если руководство страны ничего не будет делать для благополучия семей, то они и не станут образцовыми.

"Это вопрос меня очень беспокоит. Люди должны знать, что для нас семья священна. Если мы не сохраним семью, то потеряем себя", — заявил Мирзиёев.

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Пресс-служба главы Узбекистана
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Напомним, на прошедшем совещании по вопросам института семьи узбекский лидер поручил махаллям провести работу по профилактике правонарушений среди женщин. Также профильные учреждения должны будут заняться оказанием адресной медицинской помощи малообеспеченным семьям и развитием деятельности центров скрининга и репродуктивного здоровья.

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Теги:
семья, женщина, Узбекистан



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