Профессорско-преподавательский состав Академии ВС Узбекистана получил возможность ознакомиться с опытом Вооруженных сил Российской Федерации по борьбе с международным терроризмом в Сирии
Под разными названиями "Экономический вестник Узбекистана" выпускался с 1919 года и был, по сути, единственным профильным печатным изданием всего региона.
Русская православная церковь создала межнациональную рабочую группу, в которую вошли представители мусульманской общины
Президент Узбекистана поручил разработать комплекс меры, которые будут применяться к должникам по коммунальным услугам. Им могут запретить выезд из Узбекистана, а также пользоваться отдельными видами госуслуг.
Коворкинг-центры будут создавать необходимые условия для поддержки молодых ученых, их наработок и современных проектов.
Правоохранительные органы Узбекистана будут жестче пресекать нарушения ПДД и привлекать пешеходов к административной ответственности.
Гражданин Узбекистана Нуриддин Киргизов представлен к награде за спасение из горящего дома пожилой жительницы города Пушкино.
Как пояснили Sputnik в хокимияте Яккасарайского района, снос гаражей начался по их указанию, жителей оповещали об этом официально за 20 дней
Исключенный из школы подросток пришел туда перед окончанием занятий и включил пожарную тревогу, чтобы ученики начали выходить в коридор и он смог задеть как можно больше людей, 17 человек погибли
Юрико Шоджи будет помогать заместителю генерального директора и региональному представителю Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Владимиру Рахманину в решении политических, управленческих и административных вопросов
Специалисты из Узбекистана утверждают, что израильская косметическая продукция содержит опасное для здоровье вещество
Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из Домодедово
Также на портале можно будет узнать местонахождение лицензированных аптек, обладающих всеми необходимыми сертификатами
МВД Узбекистана и турецкое бюро Интерпола активизировали поиск террористов, воевавших на стороне ИГ в Сирии и Ираке.
Накануне ГУВД Ташкента возглавил бывший министр по чрезвычайным ситуациям Узбекистана Рустам Джураев
Венгерские мастера научат сельчан использовать традиционные технологии и сельскохозяйственное сырье для производства продукции из растений, шерсти и других компонентов
Сегодня силы правопорядка многих стран мира активно применяют электрошокеры для пресечения вооруженного сопротивления и нейтрализации подозреваемого
Семеро из 19 жертв добровольно свели таким образом счеты с жизнью.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил за два месяца разработать действенные меры по наказанию за неправильную парковку в городе. Сотрудникам МВД могут разрешить оформлять протокол о нарушении ПДД без присутствия владельца авто.
В текущем году будет построено 60 новых государственных детских садов и три тысячи частных, педагоги пройдут трехлетний курс обучения