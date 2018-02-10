В этом году "Узтрансгаз" поставит населению 590 тысяч газовых баллонов

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. В этом году компания "Узтрансгаз" планирует поставить населению 399 тысяч тонн сжиженного газа и 590 тысяч штук газовых баллонов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В прошлом году в соответствии с планом населению было поставлено 750 тысяч единиц бытовых газовых баллонов. В результате их общее количество достигло 3,7 миллиона единиц, что позволило полностью обеспечить спрос жителей на газовые баллоны.
В целом на сегодняшний день более 2,8 миллиона семей обеспечены сжиженным газом. При этом в 2018 году были выделены дополнительные объемы голубого топлива, что позволило увеличить ежемесячное обеспечение каждой квартиры в среднем на 10-15 килограммов.
В рамках недопущения перебоев с газоснабжением специалисты провели капитальный ремонт 105,8 километра газопроводов, реконструировано 239,7 километра газовых коммуникаций, осуществлена ревизия более 68 тысяч газораспределительных пунктов, порядка на 7 тысячах километрах сетей были проведены испытания на плотность и осуществлена продувка воздухом.
При этом Узбекистан с 1 августа 2018 года переходит на единую стоимость продажи населению сжиженного газа — 800 сумов за 1 килограмм. Это делается для того, чтобы устранить на рынке злоупотребления в реализации и поставках этого топлива, а также спекуляцию. Сейчас цены на сжиженный газ по стране разнятся в зависимости от региона.