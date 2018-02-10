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Завод по производству газовых баллонов в г. Сфира провинции Алеппо

В этом году "Узтрансгаз" поставит населению 590 тысяч газовых баллонов

© Sputnik/ Михаил Воскресенский
Общество
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Узбекистан с 1 августа 2018 года переходит на единую стоимость продажи населению сжиженного газа - 800 сумов за 1 килограмм; это поможет устранить на рынке спекуляцию

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. В этом году компания "Узтрансгаз" планирует поставить населению 399 тысяч тонн сжиженного газа и 590 тысяч штук газовых баллонов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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Отметим, что в республике действует распространенная практика, когда жители поселков и отдаленных районов, где нет централизованного газоснабжения, получают баллоны с сжиженным газом.

В прошлом году в соответствии с планом населению было поставлено 750 тысяч единиц бытовых газовых баллонов. В результате их общее количество достигло 3,7 миллиона единиц, что позволило полностью обеспечить спрос жителей на газовые баллоны.

В целом на сегодняшний день более 2,8 миллиона семей обеспечены сжиженным газом. При этом в 2018 году были выделены дополнительные объемы голубого топлива, что позволило увеличить ежемесячное обеспечение каждой квартиры в среднем на 10-15 килограммов.

В рамках недопущения перебоев с газоснабжением специалисты провели капитальный ремонт 105,8 километра газопроводов, реконструировано 239,7 километра газовых коммуникаций, осуществлена ревизия более 68 тысяч газораспределительных пунктов, порядка на 7 тысячах километрах сетей были проведены испытания на плотность и осуществлена продувка воздухом.

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Сегодня в республике газовое топливо поставляется свыше 6,1 миллиона потребителям. Около 5,7 тысячи оптовых потребителей природного газа — это промышленные предприятия, примерно 45,5 тысяч — объекты бытовых услуг и еще 31,5 тысячи — субъекты индивидуального предпринимательства.

При этом Узбекистан с 1 августа 2018 года переходит на единую стоимость продажи населению сжиженного газа — 800 сумов за 1 килограмм. Это делается для того, чтобы устранить на рынке злоупотребления в реализации и поставках этого топлива, а также спекуляцию. Сейчас цены на сжиженный газ по стране разнятся в зависимости от региона.

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Теги:
Узтрансгаз, Узбекистан



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