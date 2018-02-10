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Врач, архивное фото

В Узбекистане за халатность опять уволили ряд медработников

© Sputnik/ Николай Хижняк
Общество
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На этот раз кадровая лихорадка докатилась до Ферганской области, где были выявлены недостатки в работе первичной медико-санитарной службы региона

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. В Узбекистане из-за халатности к работе произведены очередные увольнения медицинских работников, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на источник в Минздраве.

На этот раз кадровая лихорадка докатилась до Ферганской области, где были выявлены недостатки в работе первичной медико-санитарной службы региона.

Пациент во время процедуры очистки крови на аппарате Искусственная почка
© Sputnik/ Алексей Мальгавко
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Так, за плохую организацию патронажной работы во всех первичных медико-санитарных учреждениях области, осмотров узкопрофильных специалистов и проявление невнимательного отношения к своим обязанностям освобождена от должности ответственный сотрудник Ферганского областного управления здравоохранения А. Нигманова.

Также за неудовлетворительную работу по охвату населения патронажным осмотром освобождены от должностей заместитель начальника Риштанского районного медицинского объединения О. Касымова, ответственный сотрудник центральной многопрофильной поликлиники районного медобъединения М. Рахмонова.

В этом же районе были уволены заведующий отделением скорой помощи медобъединения М. Болтабоев и ответственный работник отделения Д. Бурханова. Они лишились своих постов из-за плохой организации работы службы скорой помощи "103", а также неисполнения поручений президента по дальнейшему совершенствованию деятельности экстренной медицинской службы.

Кроме того, по изучению положения дел в области выявлен ряд недостатков и в деятельности медучреждений под руководством начальников медобъединений Багдадского района Ю. Абдусаттарова, Куштепинского района Б. Абдурахманова, Ташлакского района Т. Мамажанова, Риштанского района М. Турсунхужаева, заведующего Алтыарыкской районной центральной многопрофильной поликлиникой Ш. Бузрукова.

Семейная поликлиника
© Министерство Здравоохранения Узбекистана
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В этих медучреждениях не на должном уровне оказывалась первичная помощь населению, допущен ряд других ошибок. По итогам проверок к их руководителям применены административные меры — трехмесячная зарплата переведена в доход государства.

Напомним, что на днях в Андижанской области были уволены сразу восемь руководителей медицинских учреждений за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Еще раньше несколько руководящих сотрудников Ташкентской городской клинической больницы №4 лишились должностей за грубость в отношении пациента.

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Теги:
Ферганская область, Узбекистан, Медицина и здоровье



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