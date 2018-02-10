Поезд Ташкент-Иссык-Куль начнет курсировать уже в марте

Пассажирский поезд будет отправляться из Ташкента раз в неделю, по четвергам; из Балыкчи (Иссык-Куль) - по субботам

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. С 22 марта начинает движение прямой железнодорожный рейс Ташкент — Балыкчи — Ташкент. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу компании "Кыргыз темир жолу".

"Пассажирский поезд № 455/456 будет курсировать один раз в неделю составами "Узбекской железной дороги". Отправка из Ташкента в Балыкчи — по субботам", — указывается в сообщении.

Впервые из столицы Узбекистана он выедет 22 марта, в Балыкчи прибудет на следующий день. 24 марта отправится обратно в Ташкент.

В составе поезда будет семь купейных, три плацкартных вагона и вагон-ресторан.

Отметим, что договоренность о запуске железнодорожного сообщения была достигнута на встрече глав Узбекистана и Кыргызстана в ходе недавнего визита Сооронбая Жээнбекова в Ташкент.