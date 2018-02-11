Спасение от алкогольной зависимости нашли австралийские ученые

Медики обнародовали название препарата, который снижает вызванную стрессом тягу к употреблению спиртного

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Ученые Квинслендского технологического университета в Австралии заявили, что нашли способ избавиться от алкогольной зависимости.

Foto: Из личного архива Пять причин женского алкоголизма: как лечить

Портал MedicalXpress опубликовал статью, в которой указывается, что тандоспирон способен уменьшить зависимость от алкоголя и обратить повреждения в мозге человека, связанные с данной пагубной привычкой.

Препарат тандоспирон представляет собой антидепрессантное лекарственное средство.

Эксперименты, проведенные на мышах, показали, что его антидепрессантные свойства полезны для снятия тревожного состояния из-за прекращения распития спиртного. В итоге это значительно снижает обусловленную стрессом привязанность к алкоголю.

Через две недели приема препарата у грызунов начали исчезать признаки подавления нейрогенеза (образования новых нейронов) из-за алкоголя.