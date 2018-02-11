Спасение от алкогольной зависимости нашли австралийские ученые

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Ученые Квинслендского технологического университета в Австралии заявили, что нашли способ избавиться от алкогольной зависимости.
Препарат тандоспирон представляет собой антидепрессантное лекарственное средство.
Эксперименты, проведенные на мышах, показали, что его антидепрессантные свойства полезны для снятия тревожного состояния из-за прекращения распития спиртного. В итоге это значительно снижает обусловленную стрессом привязанность к алкоголю.
Через две недели приема препарата у грызунов начали исчезать признаки подавления нейрогенеза (образования новых нейронов) из-за алкоголя.