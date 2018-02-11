Пьяных водителей в Молдове могут обязать работать в морге

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Национальная инспекция пробации Молдовы выступила с инициативой по изменению наказания за вождение в нетрезвом виде, сообщает Sputnik Молдова.
Специалисты бьют тревогу, так как число граждан, стоящих на учете за вождение в нетрезвом виде в республике, неуклонно растет.
Нарколог Георгий Рошиор объяснил, что проблема кроется, в том, что из-за бюрократических процедур между фактом регистрации вождения в пьяном виде и наказанием проходит длительный промежуток времени.
"В некоторых случаях материал рассматривается годами, и годами нельзя применить наказание, потому что нет решения суда. И водитель, пойманный в нетрезвом виде, продолжает спокойно ездить, права по-прежнему остаются у него. А полицейский и врач ходят по судам и за него отписываются. Кто в этом случае наказан?", — вопрошает нарколог.
Отметим, что власти Узбекистана также озабочены проблемой безопасности на дорогах.
Опрос, проведенный Sputnik Узбекистан, показал, что узбекистанцы поддерживают данные шаги властей.
В частности, на вопрос о том, нужно ли предавать гласности имена и фото нарушителей, большинство респондентов — свыше 60% — ответили утвердительно.