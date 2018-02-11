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Тело в морге. Архивное фото

Пьяных водителей в Молдове могут обязать работать в морге

© Flickr/ Adrian Clark
Общество
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Специалисты бьют тревогу, так как число граждан, стоящих на учете за вождение в нетрезвом виде в республике, неуклонно растет

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Национальная инспекция пробации Молдовы выступила с инициативой по изменению наказания за вождение в нетрезвом виде, сообщает Sputnik Молдова.

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Меры, предложенные ведомством, предусматривают общественно-полезные работы в морге, пожизненное лишение прав или временный запрет на употребление алкоголя.

Специалисты бьют тревогу, так как число граждан, стоящих на учете за вождение в нетрезвом виде в республике, неуклонно растет.

Нарколог Георгий Рошиор объяснил, что проблема кроется, в том, что из-за бюрократических процедур между фактом регистрации вождения в пьяном виде и наказанием проходит длительный промежуток времени.

"В некоторых случаях материал рассматривается годами, и годами нельзя применить наказание, потому что нет решения суда. И водитель, пойманный в нетрезвом виде, продолжает спокойно ездить, права по-прежнему остаются у него. А полицейский и врач ходят по судам и за него отписываются. Кто в этом случае наказан?", — вопрошает нарколог.

Отметим, что власти Узбекистана также озабочены проблемой безопасности на дорогах.

Рейд сотрудников УБДД Ташкента
© UzNews.uz
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Так, в декабре прошлого года Главное управление внутренних дел Ташкента начало публиковать на своем официальном сайте фотографии водителей, задержанных за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Затем на сайте ведомства появились фото автоледи-нарушительниц ПДД.

Опрос, проведенный Sputnik Узбекистан, показал, что узбекистанцы поддерживают данные шаги властей.

В частности, на вопрос о том, нужно ли предавать гласности имена и фото нарушителей, большинство респондентов — свыше 60% — ответили утвердительно.

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Теги:
Молдова, Общество



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