МВД опровергло слухи о банде, похищающей детей и продающей их на органы

Ранее в узбекистанских группах в социальных сетях появилась информация о преступниках, которые якобы совершили несколько похищений детей для изъятия у них органов

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Министерство внутренних дел Узбекистана опровергло слухи о появлении в стране банды, ворующей детей и продающей их на органы, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Ранее в узбекистанских группах в социальных сетях появилась информация о преступниках, которые якобы совершили несколько похищений детей для изъятия у них органов. В пример приводилось убийство пятилетней девочки в Ферганской области.

Однако МВД опровергло эти слухи, заявив, что данная информация не соответствует действительности.

"На территории Узбекистана нет преступных группировок, занимающихся похищением детей. У погибшей девочки из Ферганы органы находятся на месте, нет следов их изъятия или пересадки. Расследование смерти девочки продолжается", — отметили в министерстве.

JOEL SAGET / AFP Узбекистанка хотела продать свою новорожденную дочь в Ташобласти

В Узбекистане с разной степенью периодичности возникают слухи о воровстве детей и их продаже на органы, которые затем опровергаются правоохранительными органами. При этом не редки случаи, когда родители сами готовы продать своих чад за кругленькую сумму.

В конце января в Ферганской области были пресечены сразу две попытки продажи детей. В ходе первой мать хотела продать трехмесячного младенца за 13 тысяч долларов, во втором случае — трехлетнего малыша за семь тысяч долларов.