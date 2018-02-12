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Врач готовит женщину к предстоящим родам

Управление мусульман издало фетву "Об искусственном оплодотворении"

© Sputnik/ Александр Кондратюк
Общество
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По мнению Управления мусульман, практика искусственного оплодотворения, незнание требований шариата и несоблюдение их приводят к моральным, социальным и религиозным проблемам

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Управление мусульман Узбекистана опубликовало фетву "Об искусственном оплодотворении", где подробно объяснило, кто может воспользоваться этим медицинским процессом, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В последние годы в стране пары, которые не могут иметь детей, для сохранения своей семьи и появления ребенка все чаще изъявляют желание обратиться к практике искусственного оплодотворения. Некоторые из них уже завели ребенка этим способом.

Однако, по мнению Управления мусульман, практика искусственного оплодотворения, незнание требований шариата и несоблюдение их приводят к некоторым моральным, социальным и религиозным проблемам.

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© Пресс-служба партии "Адолат"
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В частности, в тексте фетвы перечисляются основные проблемы, которые могут возникнуть в результате неконтролируемого использования искусственного оплодотворения.

Это появление возможностей для женщин, которые хотят завести ребенка, не выходя замуж, увеличение количества детей, рожденных вне брака, возникновение ситуаций смешивания родословной (происхождения), незнания того, кто является матерью ребенка, торговля яйцеклетками и семенными клетками.

Учитывая эти факторы, Управление мусульман Узбекистана опубликовало несколько правил.

Так, например, применение искусственного оплодотворения допускается только в крайне необходимых случаях для супружеских пар, состоявших в браке, заключенном согласно мусульманским традициям — никах.

При этом в ходе искусственного оплодотворения при хранении семени мужчин и женщин, состоявших в шариатском браке, необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы не допустить смешивания семени чужих лиц. Эту операцию должен осуществить квалифицированный врач.

Применение искусственного оплодотворения запрещается для пар, которые не состоят в шариатском браке.
"Мусульмане, которым небезразлично сохранение чистоты своей родословной, не должны применять запрещенные способы искусственного оплодотворения", — говорится в фетве.

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Теги:
Узбекистан, Общество



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