"Узбектелеком" и "Ростелеком" расширяют сотрудничество

Узбекский оператор телекоммуникаций и "Ростелеком" договорились по всем направлениям услуг электросвязи

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. На днях в АК "Узбектелеком" прошла встреча с делегацией российского оператора связи ПАО "Ростелеком" во главе с директором Департамента по работе с международными операторами связи М.Н.Акининым. Об этом сообщает пресс-служба узбекского оператора телекоммуникаций.

На встрече стороны рассмотрели вопросы дальнейшего сотрудничества по предоставлению услуг доступа в интернет, организации международных транзитных каналов, обеспечению качественного, надежного и бесперебойного функционирования организованных каналов связи.

При рассмотрении вопросов взаимного бизнеса представители стран отдельно обсудили расширение услуги доступа в международную сеть интернет по сети ПАО "Ростелеком".