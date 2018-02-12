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"Узбектелеком" и "Ростелеком" расширяют сотрудничество

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Общество
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Узбекский оператор телекоммуникаций и "Ростелеком" договорились по всем направлениям услуг электросвязи

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. На днях в АК "Узбектелеком" прошла встреча с делегацией российского оператора связи ПАО "Ростелеком" во главе с директором Департамента по работе с международными операторами связи М.Н.Акининым. Об этом сообщает пресс-служба узбекского оператора телекоммуникаций.

Офисное здание компании Узбектелеком
Пресс-служба "Узбектелеком"
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На встрече стороны рассмотрели вопросы дальнейшего сотрудничества по предоставлению услуг доступа в интернет, организации международных транзитных каналов, обеспечению качественного, надежного и бесперебойного функционирования организованных каналов связи.

При рассмотрении вопросов взаимного бизнеса представители стран отдельно обсудили расширение услуги доступа в международную сеть интернет по сети ПАО "Ростелеком".

Теги:
Ростелеком, Узбектелеком, Узбекистан, Россия



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