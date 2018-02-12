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Узбекские милиционеры

В Ташкенте водитель пытался спрятаться от гаишников под автобусом

AP Photo / Umida Akhmedova
Общество
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Ранее в соцсетях и СМИ Узбекистана был размещено видео, где сотрудники ППС пытаются уговорить человека вылезти из-под автобуса MAN и вернуться к машине для оформления протокола

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Административный арест до 15 суток грозит водителю автомобиля Daewoo Nexia, проехавшему на красный свет и спрятавшемуся от сотрудников патрульно-постовой службы в Ташкенте под стоявший рядом пассажирский автобус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУВД столицы Узбекистана.

"Водитель Nexia проехал на перекрестке на красный свет, машина ППС выехала за ним. Мужчина остановился, предоставил документы, но затем повел себя неадекватно — бросился под стоявший на остановке автобус MAN", — подтвердил информацию сотрудник ведомства.

По его словам, после длительных уговоров мужчина вылез из "укрытия", был составлен протокол о нарушении ПДД, кроме того, документы о поведении водителя направлены в административный суд.

На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как мужчина кричит, что не будет платить штраф за нарушение, поскольку ему нужно кормить две семьи и платить за машину, которую он приобрел в аренду.

"Помимо штрафа за нарушение ПДД, в отношении водителя могут быть применены меры по статьям "Невыполнение законных требований сотрудников органов внутренних дел" и "Противодействие выполнению служебного долга работниками органов внутренних дел" Кодекса об административной ответственности Узбекистана", — уточнил представитель ГУВД.

Санкции данных статей предусматривают наказание в виде административного ареста до 15 суток. Штраф на проезд на красный свет составляет порядка 40 долларов.

Теги:
ГУВД Ташкента, Ташкент



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