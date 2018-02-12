Мороз и снег вернутся в Узбекистан на рабочей неделе

Жителей Узбекистана в ближайшие пять дней ожидает снежная и морозная погода

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Синоптики сообщили, что потепление, которое радовало узбекистанцев в последние дни, будет сходить на нет, и с 15 числа в республику вернется снежная и морозная зима.

Так, в Каракалпакстане и Хорезмской области температура 14 февраля ночью составит 7-10 градусов мороза, днем — 3-8 градусов мороза. 15-17 февраля ночью морозы усилятся до 10-15 градусов; по Устюрту — до 18-20 градусов.

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Четырнадцатого февраля местами возможен небольшой снег.

В Бухарской и Навоийской областях 14-15 февраля ожидаются осадки в виде дождя с переходом в снег.

Температура 14 февраля в ночные часы — 2-7 градусов тепла, в дневные — 5-10 градусов тепла. 15-17 февраля ночью столбик термометра покажет 5-10 градусов мороза, днем — 1-6 градусов тепла; по пустынной зоне 14 февраля ночью — 7-12 градусов мороза, днем — 3-8 градусов мороза, 15-17 февраля ночью — 10-15 градусов мороза.

В Ташкентской, Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях 14-15 февраля ожидаются осадки в виде дождя с переходом в снег, а также усиление ветра до 17-22 м/с с порывами до 23-28 м/с.

Температура 14 февраля ночью — 2-7 градусов тепла, днем — 5-10 градусов тепла. 15 февраля ночью и днем температура будет колебаться от 0 до 5 градусов тепла. 16-17 февраля ночью похолодает до 5-10 градусов мороза.

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях 14-15 февраля также ожидаются осадки в виде дождя со снегом.

Температура ночью 14 февраля — 4-9 градусов тепла, 15-17 февраля — 2-7 градусов мороза, днем — колебание от 8-13 градусов тепла до 0-5 градусов тепла.

© CIAT Китай потратит почти 22 миллиона долларов на управление погодой температура ночью 14-15 февраля будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

16-17 февраля — 2-7 градусов мороза, днем 14 февраля — 5-10 градусов тепла, 15-17 февраля — понижение до 2 градусов мороза. 4-16 февраля ожидаются дожди, переходящие в снег.

В горных районах республики также ожидается снег.

Температура 14 февраля ночью и днем — от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, 15-17 февраля — понижение ночью до 8-13 градусов мороза, днем — до 2-7 градусов мороза.