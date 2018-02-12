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Мининфоком и Минюст собирают предложения по развитию электронной коммерции

© AFP 2018/ DENIS CHARLET
Общество
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Принять участие в опросе все желающие могут до 16 февраля

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций и Министерство юстиции Узбекистана предлагают гражданам высказаться по поводу развития электронной коммерции в стране, сообщили в пресс-службе Мининфокома.

Результаты опроса специалисты министерств будут использовать при разработке документа о коренном совершенствовании электронной коммерции в республике.

Принять участие в опросе можно до 16 февраля.

Напомним, Министерство юстиции также собирает мнения по совершенствованию лицензионных и разрешительных процедур в Узбекистане. Свои предложения по этим вопросам узбекистанцы могут направить до 28 февраля.

Теги:
Министерство юстиции Узбекистана, Мининфоком, Электронная коммерция



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