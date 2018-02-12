Какое будущее ждет колледжи Узбекистана

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik, Дилшода Раҳматова. Руководитель Центра профессионального образования Муродулло Холмухаммедов рассказал корреспонденту Sputnik, как будет организовано обучение в колледжах в дальнейшем.

По его словам, изменение системы образования в профессиональных колледжах Узбекистана не подразумевает массового закрытия учебных заведений. В указе президента Узбекистана об усовершенствовании центра средне-специального профессионального образования указано, что колледжи закреплены за министерствами, учреждениями, хозяйствующими субъектами, коммерческими банками и крупными компаниями.

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Национальные профессиональные стандарты будут соответствовать международным. Это значит, что в колледжах будут готовить кадры, конкурентоспособные на мировых рынках труда. Для каждой профессии разработают дифференцированные учебные программы сроком от 6 месяцев до двух лет.



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Те, кто до этого получал средне-специальное образование, или те, кому угрожает безработица, независимо от возраста, тоже могут получить образование.

Как объяснил Холмухаммедов, если человек захочет сменить профессию и, например, пойти работать на новую текстильную фабрику, которая открылась в районе его проживания, он получит необходимую квалификацию в колледже.



В будущем граждане Узбекистана смогут без труда получить профессиональное образование, востребованное на рынке труда, или повысить квалификацию, чтобы заполучить лучшее рабочее место.

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В современных колледжах внедрят мультимедийные технологии: появятся видеоуроки, виртуальные лаборатории.

Место строгих преподавателей, которые обычно говорят "будет так, как я сказал", займут педагоги, которые смогут определить потенциал человека в зависимости от его возраста, сопровождать его в процессе образования. Для повышения квалификации и потенциала таких преподавателей в недавно созданном Институте инновационного развития будут организованы специальные целевые учебные курсы, семинары-тренинги, дистанционные и онлайн-курсы.

Получить образование в колледжах можно будет как за счет государства (для учеников 10-11 классов), так и за собственные деньги. Некоторым профессиям будут учить за счет работодателей, заказчиков, профильных организаций и учреждений.

"Вопросы обеспечения стипендиями, питанием и одеждой будут решаться в рамках финансовых возможностей организаций и учреждений, хозяйствующих субъектов и коммерческих банков, которые обеспечивают финансирование колледжей. Экономически стабильные министерства, учреждения и корпорации, крупные работодатели, в зависимости от решения своих акционеров, внутренних возможностей, могут выделить для учеников дополнительные стипендии и другие меры поддержки", — добавил Холмухаммедов.

Внедрение многочисленных новшеств в систему образования в Узбекистане призвано сделать ее более современной и выпускать специалистов, востребованных во всем мире.